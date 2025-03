Ez a 3 eszköz titokban zabálja az áramot – így csökkentheted a villanyszámlád!

Az elmúlt években az energiaárak folyamatos ingadozása sok háztartás számára kiszámíthatatlanná tette a havi kiadásokat. Bár a legmagasabb díjakhoz képest némi enyhülés tapasztalható, a költségek még mindig magasak, ezért érdemes minden lehetőséget megragadni a spórolásra. Az egyik legegyszerűbb módja ennek, ha tudatosan odafigyelünk az otthoni áramhasználatra. A legtöbben úgy gondolják, hogy ha egy eszközt nem használnak, az nem fogyaszt energiát, ám ez sok esetben nem igaz. Számos háztartási készülék akkor is áramot vesz fel, ha éppen nincs aktív használatban – elég, ha csupán be van dugva a konnektorba. Az Eclipse Energy szakértői szerint három olyan eszköz is van, amelyek készenléti üzemmódban is jelentős energiát fogyasztanak. Ezeket érdemes teljesen kikapcsolni vagy kihúzni a hálózatból, hogy csökkentsük a villanyszámlát és a környezet terhelését.

Forrás: Shutterstock

Három háztartási készülék, amely észrevétlenül fogyasztja az áramot készenléti üzemmódban

1. Televíziók – a csendes fogyasztók

Bár a televíziótól a legtöbben csak egy gombnyomással búcsúznak el esténként, az valójában továbbra is energiát fogyaszt, ha készenléti módban marad. Az Energy Saving Trust kutatásai szerint egy átlagos televízió akár 20 wattot is fogyaszthat ebben az állapotban.

Ez éves szinten akár 14 000 forint pluszköltséget is jelenthet. A szakértők javaslata egyszerű: ha nem használod a tévét, kapcsold ki teljesen, vagy még jobb, ha kihúzod a konnektorból.

2. Set-top boxok – az észrevétlen energiafalók

A műholdas beltéri egységek szintén jelentős energiafogyasztók. Sokan nem is gondolnák, hogy ezek a készülékek készenléti állapotban is akár 30 wattot is elhasználhatnak.

Ha minden este teljesen kikapcsolod vagy kihúzod ezeket a készülékeket, évente akár 9 000 forintot is megspórolhatsz.

3. Játékkonzolok – nem csak játék közben fogyasztanak

A modern játékkonzolok energiatakarékos módokat kínálnak, de még így is előfordulhat, hogy készenléti állapotban is jelentős mennyiségű áramot vesznek fel. Bizonyos modellek akár 45 wattot is fogyaszthatnak, ha nem kapcsolják ki őket teljesen. A szakértők szerint a legjobb megoldás az, ha a konzolt használat után mindig teljesen kikapcsolod vagy kihúzod. Ezzel évente akár 14 000 forintot is megtakaríthatsz.