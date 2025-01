Előbb-utóbb megfizeted az árát annak, ha bedugva hagyod a telefontöltőt

A mobiltelefonok elengedhetetlen részét képezik mindennapi életünknek, és ha lemerülnek, olyan érzés, mintha félkarúak lennénk. Emiatt szinte mindig nálunk van a telefontöltő, hogy bármikor feltölthessük a készüléket. Bár csábító lehet bedugva hagyni a töltőt úgy, hogy nem töltjük a telefonunkat, ez a szokás veszélyes mind ránk, mind pedig a bolygóra nézve.

A telefontöltő a telefon feltöltése után ne maradjon a konnektorba dugva, mert ez akár veszélyes is lehet.

Forrás: Shutterstock/DreamStockP

3 ok, miért ne hagyd a telefontöltőt bedugva

1. Akár tüzet, áramütést is okozhat

Tudtad, hogy ha a töltőt bedugva hagyod a mobiltelefon feltöltése után, az tüzet is okozhat? Ugyanez igaz akkor is, ha egész éjjel, vagy vihar esetén töltjük a készüléket. Emellett feleslegesen fogyasztja az áramot, és akár idő előtt tönkre is teheti a telefonodat.

Ha kényelmes megoldást keresünk, akkor érdemes olyan elosztót beszerezni, amelyen van ki- és bekapcsoló gomb. Így egyszerűen lekapcsolhatjuk anélkül, hogy ki kellene húzni a töltőt.

Ha a bedugott töltő rossz minőségű, vagy rossz állapotban van (például ha a kábel meghajlott vagy sérült), az tűzveszélyes lehet, hiszen az ilyen sérült töltők hajlamosabbak arra, hogy zárlatosak legyenek, és túlmelegedjenek, miközben a szükséges áramot biztosítják a készülék töltéséhez. Az adapter akár lángra is kaphat vagy az ilyen sérült töltők áramütést is okozhatnak! Töltés előtt mindig ellenőrizzük a töltőt és ha teljesen ép, csak akkor kezdjük el vele tölteni a telefonunkat. További veszélyforrás az, ha az áramtovábbítás során generált hő nem kerül felhasználásra, ez ugyanis felhalmozódik a töltőben, és túlmelegedést okozhat. Ezért mindig érdemes hűvös felületen és gyúlékony anyagoktól távol végezni a telefon töltését.

Viharok és zivatarok alatt elengedhetetlen, hogy minden elektronikai eszközt kihúzzunk, mivel ilyenkor ingadozhat az áram, ami tüzet is előidézhet.

2. Feleslegesen fogyasztja az áramot

Ha egy töltőt folyamatosan bedugva hagyunk, annak áramfogyasztása egy év alatt számunkra nem jelentős, de a bolygó szempontjából már igen. Az info3.com oldal szerint, ha 6 töltőt folyamatosan bedugva hagyunk, az évente átlagosan 2,6 kWh-t fogyaszt, ami összesen 20 157 800 000 kWh-t jelent a Föld 7,753 milliárd lakosára. Ugyanez igaz a készenléti állapotban lévő eszközökre is. Egy töltő (kábel + dugó), ha feleslegesen marad bedugva, idő előtt elhasználódik, és nem működik olyan jól, pedig az élettartama általában hosszabb, mint egy telefoné.

Ezen kívül egy teljesen feltöltött akkumulátor, amelyet egész éjjel bedugva hagyunk, károsíthatja azt, és rövidebb ideig működhet. Ezért fontos, hogy az akkumulátort optimalizált módon töltsük, a töltési szint legyen 20 és 80% között.

3. A vezeték nélküli töltő se maradjon bedugva

Ha azon gondolkodsz, hogy az okostelefon vezetékes töltőjét vezeték nélküli töltőre cseréled, hogy elkerüld az előbb említett kockázatokat, amikor feleslegesen bedugva hagyod, akkor rossz hírünk van.

Bár az előnye, hogy nem okoz túlmelegedést a konnektornál, tudd, hogy a vezeték nélküli töltő sokkal többet fogyaszt, mint a hagyományos töltő.

Egy vezeték nélküli töltő átlagosan 26%-kal több energiát használ, és a töltési idő is hosszabb lehet, szóval a töltő típusának megváltoztatásával nem oldod meg a problémát. A megoldás egyszerű: húzd ki a töltőt, amikor nincs használatban.