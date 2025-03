Felfoghatatlan tragédia: 19 éves fia elvesztéséről vallott a sztárséf

Mary Berry fia 1989-ben, 19 éves korában vesztette életét egy autóbalesetben, miközben hazafelé tartott a Bristoli Egyetemről. A tragédia megrázta a családot, Mary Berrynek férje, Paul John March Hunnings segített a túlélésben.

Mary Berry fia 19 éves volt

Forrás: Getty Images

Mary Berry fia 36 éve nincs közöttünk

A brit Vogue-nak adott interjújában Mary Berry elmondta: „Teljesen elképesztő arra gondolni, hogy William már ennyi ideje, 36 éve, meghalt. Ha belépne azon az ajtón, azt mondanám: 'Hol voltál?' Egyáltalán nem lepne meg” - vallotta. A séf azt is megosztotta, hogy férjével mindig azt a gondolatot tartották szem előtt, hogy szerencsések voltak, mert fiukat 19 évig maguk mellett tudhatták. Berry két másik gyermekével, Thomasszal és Annabellel továbbra is szoros kapcsolatot ápol.

William balesetére így emlékszik

Berry egy korábbi interjújában, a Rosebud és Gyles Brandreth podcastban részletesebben is mesélt a tragikus napról. Elmondta, hogy William egy sportautót kért kölcsön, amire biztosítást is kötött, majd húgával, Annabellel únak indult. „Túl gyorsan hajtott, ami nem volt jellemző rá” – emlékezett vissza Berry. „William sosem hősködött, mindig lehetett rá számítani” - tette hozzá. A baleset után a családot a rendőrség értesítette. „Tudtam, amikor a rendőrök bejöttek az ajtón” – mesélte Berry és arról is beszélt, hogy a hatalmas fájdalom közepette megkönnyebbült, hogy legalább Annabell él.

A férje támogatta

A gyász feldolgozásában Berry szerint nagy szerepe volt férjének: „Rendkívül szerencsés voltam, hogy a férjem mellettem volt. Sokan vannak, akik egy tragédia után eltávolodnak egymástól, de mi támogattuk egymást” - nyilatkozta. Berry azt is elmondta, hogy a tragédia után emberek százai írtak nekik részvétnyilvánítást. „400 levelet kaptunk. Hónapokon át válaszoltam rájuk, és jó volt olvasni azokat, amelyekben az emberek Williamről írtak” - mondta. A séf hangsúlyozta, hogy a továbblépés egyik kulcsa az volt, hogy sosem tétlenkedett, mindig igyekezett elfoglalni magát valamivel.