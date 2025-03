Nagyon gyanús az, amit Gene Hackman családja tett: meglepő döntést hoztak

Gene Hackman családja szokatlan követeléssel próbálja megakadályozni, hogy a színész boncolásának eredményét nyilvánosságra hozzák. A hollywoodi legendát feleségével, Betsy Arakawával együtt holtan találták az új-mexikói Santa Fében lévő otthonukban a múlt hónapban. Amikor megtalálták őket, már Betsy Arakawa és az elhunyt sztár teste is részben mumifikálódott.

Gene Hackman és felesége, Betsy Arakawa

Forrás: Northfoto

Családja nem akarja, hogy fotókat közöljenek Gene Hackmanről és feleségéről

Később kiderült, hogy a házaspár már jó ideje holtan feküdt, mielőtt a karbantartók felfedezték élettelen testüket az otthonukban. A család szeretné megakadályozni, hogy képeket és videókat tegyenek közzé Hackmanről, Arakawáról és szintén velük együtt elhunyt szeretett kutyájukról.

Azt is szeretnék elérni, hogy az otthonukban készült képek és videók nyilvánosságra hozatalát ne lehessen megakadályozni. De ez még nem minden, a Hackman család a boncolási és halottvizsgálati eredmények nyilvánosságra hozatalát is szeretné megakadályozni. Ez a lépés állítólag hihetetlenül ritka, egyes források azt állítják, hogy a halálesetek kivizsgálása során még soha nem találkoztak ilyen követelésekkel. A nyomozáshoz közel álló forrás szerint: „Ez a lépés nagyon atipikus, ilyet még soha nem láttam” — mondta egy forrás a The Sunnak, és azt is hozzátette:

„Új-Mexikóban nincs mentesség a boncolási fotókra, és általában ez nem jelent gondot, de amikor hírességek haláláról van szó, sokan kérik ezt. Így gyakori, hogy a hírességek családtagjai az új-mexikói bíróságot használják fel arra, hogy kifejezetten megakadályozzák a fotók kiadását”.