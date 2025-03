Minden kiderült: ezért nem beszél Michael Schumacher állapotáról Corinna

Amióta Michael Schumacher súlyos síbalesetet szenvedett, szinte semmit nem tudni az állapotáról. A család hallgat, és mindezidáig a komolyabb kiszivárogtatásokat is sikerült elkerülniük. Schumacher egy volt Forma-1-es pilótatársa, Christian Danner elárulta, miért nem nyilatkozik soha Corinna a férjéről.

Corinna Schumacher őrzi Michael Schumacher állapotának titkait

Forrás: FIA via Getty Images

Michael Schumacher felesége ezért hallgat

„Tavaly Monzában beszéltem Corinnával, néha egy kicsit Mickkel is. Corinnát azóta ismerem, mióta Heinz-Harald Frentzen barátnője volt, szóval ez már régre nyúlik vissza. Amikor találkozunk, köszönünk egymásnak, és együtt kávézunk. Ez a Forma-1-es család... A Forma-1-es emberek között van egy kötelék, még akkor is, ha már visszavonultak. A versenyző szemszögéből nézve a kötelék sokkal jobb, ha a versenyző visszavonult” - mondta Christian Danner, majd arról is beszélt miért titkolózik Schumacher állapotáról felesége: „De Corinna és Mick nem beszélnek a balesetről. Ők így kezelik a kérdést” - idézi a korábbi német pilóta szavait a Ladbible nyomán a Ripost.