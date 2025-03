Most érkezett! Sokkoló, ami kiszivárgott Michael Schumacher egészségi állapotáról

Felix Gorner német újságíró, aki köztudottan a családhoz közel álló forrásnak számít, a közelmúltban megosztott néhány új részletet Michael Schumacher állapotáról.

Sokkoló, ami kiszivárgott Michael Schumacher egészségi állapotáról

Forrás: Bongarts/Getty Images

Michael Schumacher nem tud beszélni

Felix Gorner elmondása szerint az egykori versenyző már nem képes verbálisan kommunikálni. „A helyzet nagyon szomorú. Állandó gondozásra szorul, és teljes mértékben a gondozóitól függ. És már nem tudja verbálisan kifejezni magát” – nyilatkozta a riporter. Gorner szerint jelenleg mindössze körülbelül húsz ember férhet hozzá közvetlenül a sportolóhoz. „Véleményem szerint ez a helyes stratégia. A család mindig is védte Michael magánéletét, és ez nem változott” – idézi a Metro.

Megjelenhetett-e lánya esküvőjén?

A német sajtó októberben arról számolt be, hogy Schumacher 11 év után először jelent meg nyilvánosan, amikor részt vett lánya, Gina-Marie esküvőjén. A 27 éves Gina-Marie a család mallorcai, négyhektáros luxusvillájában mondta ki az igent párjának, Iain Bethkének. Az Ultima Hora mallorcai hírügynökség információi szerint a ceremónia körülbelül fél órán át tartott, és délután 4 óra körül zajlott le. A szigorú magánéletükre vonatkozó szabályokat továbbra is fenntartották, a vendégeknek az esemény előtt le kellett adniuk telefonjaikat. Schumacher esküvői jelenlétéről szóló híreket azonban cáfolta Johnny Herbert, Schumacher korábbi Forma–1-es kollégája és barátja. A Flashscore-nak adott interjújában Herbert kijelentette: „Ez csak egy újabb álhír. Amennyire én tudom, Michael nem vett részt az esküvőn” - mondta. Jussi Posti idegsebész ezt meg is erősítette: „Az információk alapján Michael valószínűleg ágyhoz kötött beteg, és nehezen képzelhető el, hogy aktívan részt vehetne bármilyen eseményen”. Hozzátette, hogy Schumacher mindkét otthonában teljesen felszerelt orvosi környezetet alakítottak ki, ami arra utal, hogy folyamatosan intenzív ellátásra szorul.