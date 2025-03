Nem gondolnád, mi a bőséges termés titka: a kerted meghálálja, ha megteszed ezt a fontos lépést

A növények gyökerei a földben élő gombák egy részével képesek összekapcsolódni, és egy úgynevezett mikorrhiza-hálózatot létrehozni.

A mikorrhiza-hálózatokon keresztül a növények információt cserélnek

Forrás: Shutterstock

Mit tesz a talajjavításért a mikorrhiza, azaz a gombagyökér?

A mikorrhiza magyarul gombagyökeret jelent, és ez már félig-meddig meg is magyarázza, hogyan segítenek a gombák a talajjavításban. A mikorrizha-hálózatok gyakorlatilag meghosszabbításai a növények gyökereinek. Hihetetlennek tűnhet, de ma már bizonyított tény, hogy a mikorrizha-hálózatokon keresztül információ áramlik, ezeken keresztül a növények értesülnek többek között arról is, ha megjelenik valahol egy kórokozó vagy kártevő, így a hálózat, azaz a növénypopuláció tagjai felkészülhetnek az ellene való védekezéshez.

A mikorrhiza-hálózatok talajjavító tevékenysége jótékony hatással van a növényekre

A fentiek miatt a növények jobban tűrik a tartós szárazságot, nagyobb lesz a kártevőkkel és kórokozókkal szembeni ellenálló képességük és több termést hoznak. És hogy miért éri ez meg a gombáknak? Jótékony segítségéért cserébe szénhidrátokat, szerves anyagokat, hormonokat és vitaminokat kap a vele szimbiózisban élő növényektől.

Ám ehhez létre kell jönnie a mikorrhiza-hálózatnak, amiért hobbikertészként te is sokat tehetsz. A talajjavítás első lépése, hogy lazítani kell a talajszerkezetet, amit például komposzttal, szerves trágyával (pellet formában), zöldtrágyával lehetséges a mikorrhiza-készítmények mellett. Tehát már a saját kiskertünkben is alkalmazhatunk talajjavító munkákat a mikorrhizák segítségével, és érdemes is, hiszen több kutatás is arról számol be, hogy

akár 60 százalékos termésnövekedés érhető el a használatukkal,

ami már egy kiskertben is hatalmas eredmény. Gyümölcsfákkal végzett vizsgálatok során is arra jutottak a szakemberek, hogy a mikorrhiza-hálózatoknak köszönhetően a fák a téli, zord körülmények között is erősítik, támogatják egymást.

De nem csak a konyhakertben és a gyümölcsösben érvényesül a mikorrhiza gomba talajjavító hatása, a virágoskert is szebb, zöldebb, virágosabb, egészségesebb lesz, ha az ültetéskor megszórod az ültető gödröt egy kevés gombakészítménnyel, amelyet magad is elkészíthetsz, ha nagyon vállalkozó szellemű vagy, és van időd és energiád rá. Ha nincs — ahogy a legtöbb hobbikertésznek nincs —, akkor gazdaboltokban, kertészetekben többféle készítményt is találsz.

Az alábbi videó azt mutatja meg, hogyan jön létre és működik a mikorrhiza.