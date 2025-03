Még nincs késő a lemosó permetezéshez: ha ezt a lépést kihagyod, búcsút inthetsz a kertednek

A permetezés egy nagyon tág fogalom, minden alkalommal, amikor valamilyen fertőzés akarunk megelőzni vagy meglévő fertőzést megszüntetni, permetezünk. De a kártevők elleni szerek kijuttatása is permetezés. Permetezni a céltól, mennyiségtől, problémától függően lehet kémiai és biológiai (természetes) szerekkel is. A lemosó permetezés egy speciális, évente egy-két alkalommal elvégzendő, a megelőzést szolgáló feladat.

A lemosó permetezést 8-10 fok körüli hőmérsékletben, szél- és csapadékmentes időben végezd el

Forrás: Shutterstock

Mikor történjen a lemosó permetezés?

Van, aki azt mondja, hogy az őszi lemosó permetezésnek is van értelme, a gyümölcsfák, gyümölcstermő cserjék, díszfák és - cserjék lemosása ilyenkor is megtörténhet, de abban minden szakember egyetért, hogy a tavaszi lemosó permetezés kötelező, ha a kertész nem szeretne később nagyobb bajt magának. A lemosó permetezés lényege a megelőzés, tehát még azelőtt végezzük el, hogy megjelenne vagy éppen állandósulna a probléma. Hasznos továbbá a kertben található fából készült elemeket (karókat, támasztékokat, kerítésoszlopokat, stb.) is permetezni, hiszen ezekben is meghúzódhatnak áttelelésre váró kártevők vagy gombák. A tavaszi lemosó permetezés ideje akkor van, amikor a növények még rügyfakadás előtt állnak, a betegségek, kártevők még nem jelentek meg, a permetezésnek köszönhetően a növényeknek nagyobb esélye lesz az egészséges növekedésre, virágzásra, terméshozatalra és érésre.

Elsősorban természetesen a növényeket kell permetezni, de a lemosó permetezést alkalmazni kell, de legalábbis érdemes minden a kertben található fa építményen, fából készült kerti bútorokon is, mert ezeken is rengeteg kórokozó és kártevő bújik meg.

A lemosó permetezést szélcsendes időben kell elvégezni, hogy a permetszer odajusson, ahova akarod, ne pedig a szomszéd kertjében landoljon. A legalkalmasabb a munkára a 8-10 fok körüli hőmérséklet, és fontos, hogy csak olyan növényt permetezz, amelyik még nem virágzik, különben a beporzó rovarokat is megölöd a permetezéssel.

Mivel végezd a lemosó permetezést?

A lemosó permetezéshez mindig aszerint válassz szert, hogy mi ellen védekezel. Hogy a te kertedben az előző években mi okozott gondot, csak te tudhatod, tehát a tapasztalatodra és némi tudásra is szükség van ahhoz, hogy az adott növényfaj jellemző betegségei és kártevői ellen megfelelően védekezhess. Lemosó permetezéshez általában a kénnel vegyes bordói lé 1%-os töménységű oldatát szokták ajánlani, mivel a gombabetegségek megelőzésére a bordói lé, a lisztharmat ellen a kén, nemkívánatos rovarokkal szembeni védekezésre pedig az olajos szerek a leghatásosabbak. Szaküzletekben, gazdaboltokban azonban többféle kimondottan lemosó permetezésre való, kombinált permetszer kapható.