Szoboszlai Dominik esküvője mindenkit hatalmas meglepetésként ért

Ahogy megírtuk, kedden feleségül vette menyasszonyát Szoboszlai Dominik. Ahogy itthon, úgy Liverpoolban is meglepődtek a hír hallatán.

Szoboszlai Dominik a legszexibb focista Angliában

Szoboszlai Dominik esküvője meglepte Liverpoolt is

A magyar válogatott csapatkapitánya házasságának hírére mindenki felkapta a fejét. Liverpoolban a legnagyobb helyi lap, a Liverpool Echo rendkívüli hírként írt a nagy eseményről. A pár tavaly júliusban osztotta meg a nyilvánossággal kapcsolatát, a Liverpool középpályása mindössze négy hónappal később, október 16-án, a budapesti Four Seasons Hotel Gresham Palace-ban eljegyezte Borkát. Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka az első fotót a nagy napról az Instagramon tette közzé, ahova csak úgy záporoztak a kommenetek. "Őt már megnyerted, most gyerünk, és nyerd meg a bajnokságot is, tesó!" - olvasható az egyik.