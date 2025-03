Kiszivárgott a betörők titkos listája: olyan tárgyakra is utaznak, amikre nem gondolnál

A betörők listája gyakran meglepő dolgokat tartalmaz, olyan értéktárgyak is rákerülhetnek, amelyekre lehet, hogy nem is gondolnál. Nem kizárólag az arany ékszerek vagy a drága elektronikai kütyük kerülnek a fókuszba. Számos, mindennapi használati tárgy van, amik értékesebbek, mint gondolnád, és a tolvajok is szívesen célozzák meg őket.

A tolvajok ezeket a tárgyakat veszik célpontba!

Forrás: Getty Images/jonya

A tolvajok leggyakrabban ezt a 10 tárgyat viszik el

1. A páncélszekrényben nem feltétlenül vannak biztonságban az ékszerek

A széfek nem mindig védenek a lopás ellen, különösen, ha azok kicsik, könnyűek, vagy nem a falba vannak beépítve. Ha egy kis széfet tartasz az ágyad alatt, biztos, hogy ellenőrizni fogják, és lehet, hogy az egészet elviszik. Ha széf vásárlásán gondolkodsz, ne feledd, hogy egyes új elektronikus széfek is meghackelhetők, míg a régi, hagyományos széfeket pedig feltörhetik. Lehet, hogy érdemesebb valamilyen más módot találnod az értékeid megóvására.

2. AI segédprogramok

Az elektronikai eszközeid is a betörők kedvelt célpontjai. Amikor elektronikai eszközökről és háztartási gépekről van szó, a betörő a legkönnyebben hozzáférhető tárgyakat viszi el. Nem akarnak időt pazarolni olyan eszközökre, amelyek a falra vannak rögzítve, nehezen elérhetők, vagy el vannak rejtve. A betörők kedvelik az apró, de drága készülékeket, például AI asszisztenseket, mint az Alexa-kompatibilis eszközök és a Google Home.

3. Személyes információk

A betörő sokszor sajnos olyan személy is lehet, akit ismersz.

Meglepő, de az esetek 65,1%-ában nem idegen, hanem olyan személy volt a tettes, akit a háztulajdonosok ismertek vagy megbíztak.

Van, hogy egy laptopot nemcsak az értéke miatt lopnak el, hanem azért is, hogy belepillanthassanak a tulajdonos életébe. Volt már olyan eset is, ahol a háztulajdonos kutyái is ott voltak a bűncselekmény helyszínén, de a tolvaj egyszerűen megetette a kutyákat, akik már ismerték őt.

4. Vényköteles gyógyszerek

A leggyakoribb dolgok, amiket a betörők el akarnak vinni, általában a készpénz, az ékszerek és az elektronikai eszközök. Azonban manapság a vényköteles gyógyszerek is értékessé váltak. A betörőnek ugyanis ezeket nem lesz nehéz eladnia az utcán, ami veszélyes helyzetet teremthet.

A szakértők azt ajánlják, hogy a tulajdonosok szabaduljanak meg a régi, lejárt vagy felesleges gyógyszerektől, hogy ne váljanak ilyen típusú lopás áldozatává.

5. Ékszerek

Amikor meghallod a tolvaj szót, valószínűleg már egy maszkos férfit képzelsz el, aki egy zsákba tuszkolt ékszerekkel menekül. Valójában ez a sztereotípia azért alakult ki, mert az ékszerek rendkívül könnyen eladhatók, vagyis illegálisan továbbértékesíthetők. Sokszor az sem számít, hogy az ékszereid valódiak-e. A betörők általában nem válogatják meg, hogy mi az igazi és mi a hamis. Gyorsan be akarnak jutni és gyorsan el akarnak menni, lehetőleg minél több értékkel a zsebükben.