Ha ilyen érme lapul otthonodban, tízezreket kereshetsz rajtuk

Ha eddig azt gondoltad, hogy az aprópénz, érme semmilyen különleges értéket nem képvisel, akkor jó, ha tudod, hogy akadnak olyan ritka darabok, amelyek a gyűjtők számára igazi kincsek lehetnek. Értelemszerűen azok az érmék számítanak a legértékesebbeknek, amelyek már nincsenek forgalomban, vagy nagyon kevés készült belőlük. Megjelent a Youtube-on egy videó, amelyben egy numizmatikai szakértő megosztja velünk, hogy a pénztárcánkban lapuló aprópénz egyes darabjai valódi értéket képviselhetnek. A forgalomban lévő magyar érmék között is találhatók olyan ritka példányok, mint például az 1993-ban kiadott 50 forintos, amely a maga egyszerűségében és ritkaságában sokkal többet érhet, mint a címlete alapján várnánk.

Az 1993-ban kiadott 50 forintos érme

Forrás: numisnumismatics.com/hu

Az 1993-ban kiadott 50 forintos érme

Az 1993-ban készült 50 forintos érmékből mindössze 860 500 darabot vertek, ami sokkal kisebb példányszám, mint az évről évre kiadott több milliós darabszámok. Azóta ezek nagy része eltűnt a forgalomból vagy kopottá vált. Azonban az 1993-as évjáratú 50 forintosok közül is csupán körülbelül ezer darab az, ami különleges értéket képvisel.

Honnan ismerhetjük fel a ritka darabokat?

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Hírportálnak Hencz János, a Somogy Megyei Éremgyűjtő Egyesület elnöke nyilatkozott arról, hogy milyen ismertetőjelek alapján különböztethetjük meg a ritka ötvenforintosokat:

az ötven forintos érmén szereplő fatuskón nem találhatók évgyűrűk

az érmén szereplő kerecsensólyom csőrének felső része a csőr alsó részéhez képest előrébb nyúlik. A madár szárnyán lévő tollak mintázata lyukacsos, pontozott formájú.

Mennyit ér egy ilyen érme?

Hencz János szerint egy jó állapotú 1993-as ötvenforintos érme akár 30-40 ezer forintot is érhet. Azonban az értéke attól is függ, hogy mennyire sértetlen az érme, hiszen a karcolt, kopott példányok nem érik el ezt az árat. Persze, vannak, akik 30-35 ezer forintért árulják a különböző online felületeken ötven forintos érméiket, de fontos, hogy az érmék ritkaságát és értékét mindig ellenőriztessük szakemberrel. Nem elég ugyanis, hogy az érme 1993-ban készült, egyéb részletek is számítanak.