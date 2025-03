Fájdalmas búcsú - Meghalt az amerikai filmsztár

Los Angelesben, március 15-én elhunyt Wings Hauser amerikai színész, aki több mint öt évtizeden át szerepelt filmekben és televíziós produkciókban. Halálának hírét felesége, Cali Lili erősítette meg, hozzátéve, hogy férje 77 évesen természetes halállal távozott az élők sorából.

Elhunyt Wings Hauser amerikai színész

Wings Hauser felesége így búcsúzik

Cali Lili a közösségi médiában közzétett nyilatkozatában így emlékezett meg férjéről: „A film ikonja, Wings Hauser filmes és zenei partnere, Cali Lili Hauser karjaiban hunyt el.” A nyilatkozat szerint Wings Hauser azt szerette volna, ha a film- és zenekedvelők továbbra is támogatják a fenntartható, független film- és zenestúdió projektjeit, amelyet feleségével közösen építettek fel. Halála után a stúdió jövőbeni munkáit Cali Lili folytatja, tisztelegve közös életük és alkotásaik előtt.

Greg Foster szerepe hoza meg számára az áttörést

Wings Hauser, teljes nevén Gerald Dwight "Wings" Hauser, 1967 óta több mint száz film- és televíziós produkcióban tűnt fel. Pályafutását színészcsalád sarjaként kezdte, és mindössze 18 évesen debütált az 1967-es First to Fight című háborús filmben. Az igazi áttörést a The Young and the Restless című szappanopera hozta meg számára, ahol Greg Foster szerepét alakította 1977 és 1981 között. Kiemelkedő szerepe volt a Vice Squad című filmben, amelyben Ramrod karakterét formálta meg. A film főcímdalát, a Neon Slime-ot is ő adta elő. Emellett szerepelt a Hear No Evil című tévéfilmben is, ahol Garrardként tűnt fel a képernyőn.