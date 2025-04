Amit nem használunk, természetes, ha nem is igazán értjük, és ez fordítva is igaz: amit nem értünk, azt inkább nem is használjuk. Igaz ez a közmondásokra is, amelyek közül az AI szerint a következő néhányat csak a különösen művelt emberek ismerik.

Forrás: AFP

Íme, a 3 közmondás, amit az AI szerint csak a legműveltebbek ismernek és értenek

„Addig hajlítsd a fát, míg vessző! — Ez a közmondás arra figyelmeztet, hogy van az a kor, amikor már nem lehet megváltoztatni egy embert, azaz addig neveld, formáld az embert, amíg még gyerek, ameddig még lehetséges.

„Jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok” – Mire figyelmeztet ez a magyar közmondás? Arra, hogy jobban jársz, ha a kisebb, de biztos dolgokat választod a lehetséges, de koránt sem biztos, sőt nagyon is bizonytalan nagyobb lehetőségek helyett.

„A lónak négy lába van, mégis megbotlik” — Mindenki követ el hibát, mindenki tévedhet. A probléma nem az, ha hibázol, hanem az, ha nem javítod ki. Erről szól a mondás, amit néha még hallhatsz, de a jelentésével talán te magad sem voltál teljesen tisztában.