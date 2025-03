Nincs menekvés az AI elől! Így hat majd pénzügyeidre a mesterséges intelligencia

Előbb vagy utóbb minden szakmába begyűrűzik a mesterséges intelligencia. Ez a bankszektor esetében is igaz, így a mi pénzünk is érintett a dologban. Kellő pénzügyi tudatossággal azonban hízhat a számláinkon lévő összeg, csupán egy kis odafigyelés kell.

Mesterséges intelligencia már jelen van a bankszektorban, így fontos a pénzügyi tudatosság növelése

Forrás: Getty Images

Fintech, avagy a mesterséges intelligencia térnyerése a bankokban

Az elmúlt évek leginkább kelendő műszaki újítása a mesterséges intelligencia volt, melytől sokan ódzkodnak, nem minden ok nélkül. Pedig az AI algoritmusai révén jól jön az adatkezelésben, rutinfeladatok automatizálásában, segíthet lerövidíteni a munkafolyamatokat és a munkaerő optimális alkalmazását.

Talán egy ilyen szoftver lenne az utolsó, melyre pénzüket bíznák az emberek, pedig a jövőben elkerülhetetlen, hogy befolyással legyen a mi pénzügyeinkre is.

Pedig már jelenleg is alkalmaznak MI-t a bankok, amit mi magunk is megtapasztalhatunk, amikor az automatizált chattel vagy robotasszisztenssel társalgunk. A jövőben azonban komolyabb feladatokat is az AI-ra bízhatnak – és mivel nem fognak erről közvélemény-kutatást végezni, nem árt megismerni, milyen lehetőségek vannak számunkra.

AI a bankszektorban: jó ez nekünk?

Jelenleg elsősorban jelentés és beszámolókészítés, dokumentumkezelés, valamint nyomonkövetés segíti a banki dolgozók munkáját, de pénzügyi tervezésben, adatfeldolgozásban is hatékonyan megbirkóznak. Kísérleti jelleggel pedig már kockázat ás adósságkezelésben, előrejelzések készítésében, hitelkockázat-elemzésben, valamint csalások felgöngyölítésében is alkalmazzák.

A banki szereplők is a hatékonyságot elősegítő eszközként tekintenek az AI-ra.

Ennek révén felgyorsulnak a munkafolyamatok, ami azért lehet jó, mert felgyorsítja az ügyintézést, könnyebben kezelhetjük pénzügyeiket, valamint segíthet a tájékozódásban és hozhatnak előnyös pénzügyi döntéseke meghozásában az MI alapú alkalmazások révén.

Így aknázhatjuk ki az MI-ben rejlő lehetőségeket pénzügyeinkben

Az MI nagy mennyiségű adat feldolgozására és tárolására képes, és olyan összefüggéseket vesz észre, ami felett az ember átsiklana, de számításai is pontosak. Ezt a tulajdonságát több módon ki lehet majd használni:

Hatékony, személyre szabott pénzügyi tervezés.

Hitelkezelés és hitelminősítés.

Megtakarítások optimalizálása.

Segítség az adózásban.

Pénzügyi tudatosság növelése.

Fontos, hogy a végső döntés mindig a mi kezünkben legyen és vizsgáljuk meg több oldalról pénzügyi döntésünket, és kérjük benne szakember véleményét is!

Kiberbiztonság és a mesterséges intelligencia veszélyei

Persze nem minden arany, ami fénylik, ugyanis a csalók is előszeretettel használnak mesterséges intelligenciát, így hatványozottan fontos, hogy milyen adatot hol adunk meg. Mivel a financial tech, azaz mesterséges intelligencia pénzügyi szektorban még gyerekcipőben jár, az algoritmusok sem mindig tökéletesek. A banki szereplők legnagyobb kihívása épp az lesz a jövőben, hogy az adatvédelem a legmagasabb szinten működjön.