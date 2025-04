Most jött a hír: meghalt a horrorfilmek legendás szereplője

Damien Thomas hosszú betegség után, április 18-án hunyt el a Wiltshire-i Salisbury Hospice-ban. A színész progresszív szupranukleáris bénulással küzdött – közölte lánya, aki apját „figyelemreméltó emberként” jellemezte. „Varázsát, nagylelkűségét és mestersége iránti szenvedélyét soha nem felejtik el” - írta róla.

Meghalt Damien Thomas

Damien Thomas A gonosz ikrek filmmel lett világsztár

Damien Thomas 1942. április 11-én született az egyiptomi Ismailiában. Tanulmányait a londoni Királyi Színművészeti Akadémián végezte, filmes karrierje az 1960-as évek végén indult az Utazás az ismeretlenbe című televíziós sorozattal. Thomas legemlékezetesebb alakítását 1971-ben nyújtotta a Hammer Films A gonosz ikrek (Twins of Evil) című produkciójában, ahol a dekadens és csábító vámpírarisztokrata, Karnstein gróf szerepében tűnt fel Peter Cushing oldalán. A film, amely a Hammer Karnstein-trilógiájának központi része, Madeleine és Mary Collinson ikertestvérek szereplésével vált legendássá. A Hammer Horror Classics közösségi oldalán rajongók százai fejezték ki részvétüket.

Sokoldalúság a képernyőn és a vásznon

Thomas nemcsak horrorfilmekben, hanem történelmi drámákban is maradandót alkotott. Alvito atyát játszotta az NBC Shōgun című minisorozatában (1980) - a nemrégiben elhunyt - Richard Chamberlain oldalán, valamint a BBC Jane Eyre (1983) adaptációjában is jelentős szerepet kapott Richard Mason megformálásával, Zelah Clarke és Timothy Dalton társaságában. Szerepelt továbbá a Talismanban, a Beau Gestében, a Sherlock Holmes visszatérésében, a Poirotban és a Tenko Reunion (1985) című tévéfilmben is.

Damien Thomast felesége, Julia, valamint gyermekei, Dom, Maud és Phoebe, és mostohagyermekei, Kirsty, Hannah és Gabe gyászolják.