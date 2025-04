David Beckham és Rebecca Loos egykori állítólagos viszonya hatalmas port kavart. A botrány részletei időről időre előkerülnek a sajtóban, a pár dokujában is céloznak rá, és úgy tudni Victoria Beckham is beszél róla a saját megjelenésre váró sorozatában. Az ügy most újra reflektorfénybe került, ugyanis Rebecca Loos megdöbbentő nyilatkozatot tett a minap.

Rebecca Loos állítja: David Beckham elcsábította

Rebecca Loos számára még mindig nem közömbös David Beckham

Rebecca Loos a 60 Minutes Australia műsorában adott interjújában újra beszélt a David Beckhammel való állítólagos kapcsolatáról. „Véleményem szerint nagyon bátor dolog volt szembeszállni velük" - mondta a most 47 éves Rebecca. „Ragaszkodtam az igazsághoz. Soha nem túloztam. Soha nem hazudtam egyetlen dologról sem." „Miért? Mert a média legerősebb, leghatalmasabb párosa ellen küzdöttem, akiknek a világ összes pénze megvan a legjobb PR-osra és a legjobb ügyvédekre. Nekem pedig csak az igazság állt az oldalamon” - tette hozzá. Judi James testbeszéd-szakértő szerint a nő megnyilatkozásai és gesztusai arra engednek következtetni, hogy David Beckham ma sem közömbös számára. Loos például az interjú során jelen időben beszélt Beckhamről, amely testbeszéd-szakértő szerint arra utalhat, hogy az egykori személyi asszisztens még mindig nem tudott teljesen elszakadni a múlttól. „Úgy beszélt, mint ha az állítólagos viszony a közelmúltban lett volna, holott már ezer éve történt” - vélekedik a szakember

Rebecca Loos gesztusai kettős üzenetet közvetítenek

Judi James úgy véli, hogy Loos gesztusai kettős üzenetet közvetítenek: egyrészt szeretné a saját jóhírét helyreállítani, másrészt erős érzelmi reakciókat mutat a metakommunikációja. A szakértő szerint különösen figyelemre méltó, hogy amikor Victoria Beckhamről beszélt, az ajka összeszorult, ami egyértelműen kellemetlen emlékekre utal. A jelenleg jógaoktatóként dolgozó Loos megjelenése is beszédes volt James szerint. Az interjú alatt csak minimális sminket viselt, amely a szakértő szerint szándékos lépés lehetett, hogy sebezhetőbbnek tűnjön a közönség előtt. „Beszéd közben az egyik szemére mutatott, hogy jelezze: sírni fog, miközben egy turmixot kortyolgatott, és olyan szavakat használt, mint a 'sötétség' és a 'magány'” – magyarázta James.

Loos 2004-ben került a nemzetközi figyelem középpontjába, amikor azt állította, hogy rövid ideig tartó viszonya volt David Beckhammel, miközben a futballista a Real Madridban játszott. A brit sztár ekkor már házasságban élt Victoria Beckhammel, és két gyermekük is született. Beckham a vádakat mindig is tagadta.

A történet újra és újra előkerül

A téma 2023-ban ismét felmerült, amikor a Netflix kiadta a Beckham című dokumentumsorozatot. Bár a filmben sem David, sem Victoria Beckham nem említette név szerint Loost, utaltak arra az időszakra, amikor a házasságuk komoly próbatétel elé került a média által generált botrányok miatt. Victoria Beckham úgy fogalmazott, hogy ez volt élete „legboldogtalanabb” időszaka. David és Victoria Beckham 1999 óta házasok, négy gyermekük van: Brooklyn (26), Romeo (22), Cruz (20) és Harper (13). Loos is családot alapított, férjével két fia van.