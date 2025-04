Vigyázz! Ne fesd erre a 7 színre a faladat – Negatívan befolyásolhatják a hangulatodat!

Tavasszal vágyunk a frissességre, és sokan ilyenkor vágnak bele lakásfelújításba. Mindannyiunknak más és más kihívásokkal kell szembenéznie, amikor otthonunk berendezéséről van szó, de egy dologban szinte mindenki egyetért: senki sem szeretne olyan teret kialakítani, amely nyomasztó vagy boldogtalan hangulatot áraszt. Ha te is éppen a szobáid újrafestésén gondolkodsz, akkor fontos, hogy ne válassz olyan falszíneket, amelyek negatívan befolyásolhatják a tér hangulatát. A színek pszichológiájával foglalkozó szakértők szerint vannak olyan árnyalatok, amelyek akár szomorúságot vagy feszültséget is kelthetnek. Ezt a 7 színt érdemes elkerülni, hogy otthonod ne csak szép, hanem vidám és kiegyensúlyozott is legyen.

Fedezd fel a 7 falszínt, amit érdemes elkerülni, ha harmóniát szeretnél az otthonodban.

Forrás: Getty Images/AleksandarNakic

7 „boldogtalan” falszín, amit a színpszichológusok sosem ajánlanak a festés során

A falszínek döntő szerepet játszanak abban, milyen hangulatot áraszt egy tér: lehetnek megnyugtatóak vagy éppen ingerlők, felvidítanak vagy lehangolnak, elbűvölnek vagy untatnak, sőt, akár hívogatóak vagy taszítók is. A színpszichológia szerint bizonyos árnyalatok nagyobb valószínűséggel idézhetnek elő szomorú érzéseket, mint mások. Ez a hét színárnyalat pedig a legtöbb emberben inkább lehangoló hatást kelt.

1. Babakék

A kék egy olyan szín, amelyet ha nem a megfelelő árnyalatban használjuk, hideg, távoli hangulatot áraszthat, és hozzájárulhat egy boldogtalan atmoszféra kialakulásához.

A kék bizonyos árnyalatai hideg hangulatot áraszthatnak.

Forrás: Shutterstock

A babakék például olyan kék árnyalat, amely hűvös alaphangjai miatt szomorúságot válthat ki.

Ugyanakkor, ha a megfelelő tónusokat választjuk, a kék ellenkező hatást érhet el, és békés teret hozhat létre. Például az égszínkék, amely sárgás alaphangjaival a színkör egyik melegebb árnyalata. Az élénk égszín boldog, barátságos hangulatot sugároz. A halványkék vagy púderkék szintén nyugtató és békés hatású lehet. A világoskék meleg tónusokkal való párosítása segít megelőzni, hogy boldogtalan hatást keltsen.

2. Chartreuse zöld

A chartreuse egy szokatlan választás, amely megfelelő alkalmazás mellett merész és modern hatást kelthet, de egyesek számára a boldogtalanság érzetét is kiválthatja. A kulcs a megfelelő árnyalat kiválasztásában rejlik. A chartreuse zöldes árnyalata sápadtságot kelthet, ezért érdemes inkább a 'sárgás' változatát választani, amely vidámabbá és derűsebbé teszi a teret. A sárgásabb árnyalatok alkalmazása gyakran kedvezőbb választás lehet a lakberendezésben.