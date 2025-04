Rendhagyó választás: Ferenc pápa halotti ruházatáról még ő maga rendelkezett - Így ravatalozták fel a szentatyát

Rendhagyó lesz a temetése is

Ferenc pápa temetése is eltér majd a hagyományostól. A sok szempontból modern pápa kívánsága szerint egyetlen cink koporsóba kerül, és nem a Vatikánban, hanem a Santa Maria Maggiore-bazilikában nyugszik majd, ahol korábban mintegy 100 alkalommal imádkozott. Ezen kívül a hagyományos 3 napos nyílt ravatalozás is elmarad, helyette nyitott koporsójánál róhatják le előtte tiszteletüket. „Kérem, hogy sírhelyemet a pálos kápolna (Salus Populi Romani kápolna) és a fent említett pápai bazilika Sforza-kápolnája közötti mellékhajó fülkéjében készítsék el” — áll Ferenc pápa végrendeletében, amelyben azt is meghatározta, mi legyen a sírfelirata: „A síremléknek a földben kell lennie; egyszerű, különösebb díszítés nélkül és az egyetlen felirattal: Franciscus.”