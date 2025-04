Az Ordo Exsequiarum Romani Pontificis – vagyis a római pápa halála utáni eseményeket szabályozó liturgikus rend – pontos határidőket szab a konklávé megkezdésére. Az előírás szerint a bíborosok nem kezdhetik meg a szavazást korábban, mint a halál beálltát követő 15. nap, de később sem kezdhetik 20 napnál. Ferenc pápa húsvéthétfőn, április 21-én hunyt el, így a szabályok szerint a szavazás legkorábban május 5-én, legkésőbb május 10-én indulhat meg.

Ferenc pápa utodját legkorábban két hét múlva választhatják meg

A Szent Péter-bazilikában tartandó gyászszertartás után a világ különböző pontjairól érkező bíborosok gyűlnek össze a Vatikánban, hogy a Sixtus-kápolnában szavazzanak a következő pápa személyéről. A választás menetét szigorú protokoll és titoktartás övezi.

Ferenc pápa halála: váratlan fordulatot hozhat a konklávé

Odilo Scherer bíboros, São Paulo érseke úgy véli, hogy a konklávé ezúttal is tartogathat váratlan fordulatokat. „Ferenc pápa megválasztása is meglepetésnek számított, mégis jó döntés volt” – idézte a főpapot a La Repubblica olasz portál. Scherer szerint az új pápa akár Afrikából vagy Ázsiából is érkezhet, figyelembe véve, hogy „a katolikus egyház az egész világon képviselteti magát”.

Scherer bíboros egyike a hét brazil bíborosnak, akik jogosultak szavazni az új egyházfő megválasztásán. A konklávé résztvevői kizárólag 80 év alatti bíborosok lehetnek, akik teljes jogú tagjai a választó testületnek.