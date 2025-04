Meghalt Ferenc pápa – Ez történik ezekben a pillanatokban és a közeljövőben

Meghalt Ferenc pápa, ezért a Vatikánban, illetve az egész katolikus egyházban átmeneti állapot lép életbe az új egyházfő megválasztásáig. Mihamarabb össze kell hívni a konklávét. A katolikus egyház feje nem csupán vallási vezető, hanem Vatikán államfője is.

Meghalt Ferenc pápa: beállt a széküresedés

Forrás: LightRocket

Ferenc pápa halála után beállt a széküresedés

Érszegi Márk Aurél, Vatikán-szakértő a Borsnak elmondta: „a római pápa halálával beáll a széküresedés, a vacantia sedis. A pápa Péter apostol utóda, Róma püspöke, vagyis egy hivatal betöltője. Amikor meghal, ezt a hivatalt nem tölti be senki. Egy különleges jogrend lép életbe, ami főleg az egyház központi kormányzására vonatkozik. Hogy ilyenkor a Vatikánban kinek, mit kell tennie, azt részletesen szabályozták. Ennek az a célja, hogy az új pápát mihamarabb megválaszthassá” – magyarázta Érszegi.

Ezek az első lépések miután meghalt a pápa

„Legelőször az elhunytnak megadják a végtisztességet, mégpedig tanújelét adva a feltámadásba vetett hitnek” – mondta a szakértő. Az egyház hosszú időn keresztül megtartotta azt a hagyományt, hogy a pápa halálának megállapítása a pápai állam második legmagasabb rangú tisztségviselője, a camerlengo feladata volt. Ez egy szimbolikus cselekedettel történt: a camerlengo háromszor megérintette a pápa homlokát egy ezüstkalapáccsal, miközben a keresztnevén szólította őt. Ha nem érkezett válasz, akkor hivatalosan is bejelentette a halál beálltát. Ez a szertartás ma már nem része a hivatalos eljárásrendnek, mivel a jelenlegi szabályozások nem írják elő. A halál tényét ma már orvosok állapítják meg, ezután azonnal megkezdik az imádságot a pápa lelki üdvéért, és értesítik a bíborosi kollégium dékánját, a camerlengo bíborost, valamint a pápai szertartásmestert, akik mind fontos szerepet töltenek be a további teendők szervezésében. A pápa halálát követően azonnal megsemmisítik a halászgyűrűt, amely nem csupán egy ékszer, hanem a pápa pecsétgyűrűje is, amellyel hivatalos dokumentumokat hitelesített. A gyűrű megsemmisítése kulcsfontosságú, hogy senki ne élhessen vissza vele. Nevét onnan kapta, hogy Jézus Pétert "emberhalásszá" tette, és a gyűrű ezt a szimbolikát idézi” - nyilatkozta Érszegi.

Most, hogy Ferenc pápa meghalt, székhelye megüresedik, az állami hatalom ideiglenesen a bíborosi kollégium kezébe kerül, mivel a Vatikán uralkodó nélkül marad. Bizonyos döntések meghozatala kizárólag a pápa hatáskörébe tartozik – ilyen például az új püspökök kinevezése –, így ezek a tevékenységek szünetelnek a megválasztásáig. Ferenc pápa halála után azonban az élet nem áll meg. Vannak olyan ügyek, amelyeket pápa nélkül is tovább kell vinni, például a szentszéki bíróságok működését. A házassági semmisségi ügyekben például a Rota Romana hoz döntést, amelyeket a pápának nem szükséges külön jóváhagynia. A pápaválasztó konklávé idején régen különböző módszerekkel próbálták gyors döntésre bírni a bíborosokat: az első napokban még rendesen étkezhettek, de ha elhúzódott a választás, az ellátás fokozatosan csökkent, végül csak kenyér és víz járt nekik. Ma már nem alkalmazzák ezt a módszert, de a napi szavazások száma továbbra is szabályozva van.

Ha megvan az új pápa, fehér füst jelzi a döntést

Kezdetben kétharmados többség szükséges az új pápa megválasztásához, később pedig már csak a két legtöbb szavazatot kapó jelölt közül lehet választani. Minden szavazást füstjelzéssel zárnak: ha nem sikerül pápát választani, a szavazócédulákhoz nedves szalmát tesznek, így fekete füst száll fel a Sixtus-kápolna kéményéből.

Ha megvan az új pápa, fehér füst jelzi a döntést. A füst színét ma már vegyi anyagokkal biztosítják, hogy jól megkülönböztethető legyen.

A megválasztott pápát igyekeznek mielőbb bemutatni a Szent Péter téren összegyűlt híveknek.

Mielőtt az erkélyre lépne, három előkészített fehér reverenda közül választja ki a méretének megfelelőt. A hagyományos piros körgallért, a mozettát is kikészítik, bár például Ferenc pápa úgy döntött, nem viseli azt.