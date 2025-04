Ferenc pápa orvosa: „El kellett döntenünk, hogy megállunk és hagyjuk őt elmenni"

Folyamatosan imádkozott Ferenc pápa gyógyulásáért a világ, katolikusok és nem katolikusok egyaránt aggódtak érte. Ferenc pápa húsvéthétfőn meghalt, most érte szólnak a harangok.

Ferenc pápa már februárban nagyon beteg volt

Forrás: Getty Images Europe

Meghalt Ferenc pápa: már februárban nagyon beteg volt

Ferenc pápát február 14-én vitték be a római Gemelli-klinikára, hörghurut gyanújával. Egy későbbi mellkasi CT-vizsgálat azonban kimutatta, hogy kétoldali tüdőgyulladás áll a rosszulléte háttérben, ami 88 évesen különösen veszélyes volt. A diagnózist akkor a Vatikán is megerősítette, hozzátéve, hogy a betegséget többféle kórokozó váltotta ki, és Ferenc pápa gyógyszeres kezelést kap. A szentatya „jó hangulatban” van, sokat olvas, pihen, imádkozik, és hálás a rengeteg jókívánságért. Egyúttal arra kérte a híveket, hogy továbbra is imádkozzanak érte - írta akkor a Bors. A pápa 38 napot töltött kórházban, és úgy tudni, annyira közel került a halálhoz, hogy orvosai mérlegelték a kezelés leállítását, hogy békében távozhasson – nyilatkozta a pápa orvosi csapatának vezetője. Február 28-án egy légzési krízis során „valódi esély volt arra, hogy nem éli túl” – mondta Sergio Alfieri, a Gemelli kórház orvosa. „El kellett döntenünk, hogy megállunk és hagyjuk őt elmenni, vagy folytatjuk a kezelést minden lehetséges gyógyszerrel és terápiával, vállalva azt a kockázatot, hogy károsítjuk más szerveit. Végül ezt az utat választottuk” - tette hozzá.