Meghalt Ferenc pápa: gyűlik a tömeg a Szent Péter téren – ÉLŐ VIDEÓ

I. Ferenc pápa hosszú betegséget követően hunyt el április 21-én, húsvéthétfőn, a feltámadás ünnepén. A hírt 10 óra körül tette közzé a Vatikán. A hír hallatán zarándokok ezrei gyülekeznek a Szent Péter téren.

Meghalt Ferenc pápa: zarándokok lepték el a Szent Péter teret - Élő videó

Forrás: Getty Images Europe

Zarándokok lepték el a Szent Péter teret Ferenc pápa halálának hírére

A szentatyát az elmúlt hetekben újra láthatták a hívek, miután hosszabb kórházi kezelés után visszatért hivatalába. A húsvéti ünnepkör csúcspontjaként április 20-án még elhangzott Ferenc pápa utolsó Urbi et Orbi áldása is – a vatikáni Szent Péter tér zsúfolásig megtelt hívekkel. Így lesz ez valószínűleg most is. A Reuters tudósítása szerint már a délelőtti órákban zarándokok ezrei érkeztek a térre, hogy közösen imádkozzanak az elhunyt egyházfőért. A helyszíni élő közvetítés azt mutatja, hogy a hívők csendben, áhítattal gyülekeznek a tér különböző pontjain.

A Vatikán hivatalosan még nem közölte Ferenc pápa temetésének időpontját és a szokásos Sede Vacante (azaz az üres Szentszék időszaka) liturgikus menetrendjét, de az egyházi hagyományok szerint a következő napokban több lépcsős búcsúszertartásra kerül majd sor.