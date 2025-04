Ferenc pápa temetése: átalakított pápamobilon viszik a szentatya koporsóját

Nemzeti gyásznapot hirdetett a magyar kormány Ferenc pápa temetésének napjára, szombaton a közmédia épületein is felvonják a fekete lobogót. A Szentatya emléke előtt a közmédia több csatornája is dokumentumfilmekkel, és vallási témájú alkotásokkal tiszteleg. A kormány arra kérte a magyar embereket, hogy méltósággal, csendes főhajtással emlékezzenek meg Ferenc pápa életéről és szolgálatáról. A Duna az elhunyt katolikus egyházfő egyik legkedvesebb filmjét, a Babette lakomáját is műsorára tűzi.