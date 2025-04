Gyászol a világ: Ferenc pápa halála miatt tömegek gyűltek össze – GALÉRIA

Ferenc pápa a pápaként töltött 12 éve alatt rengeteget dolgozott nemcsak a római katolikus egyház megreformálásán, de az elesettek, a kirekesztettek védelmén is, valamint a Föld és a környezet megóvásának érdekében is. 2013 óta töltötte be hivatalát, és még a halála előtt egy nappal. A húsvétvasárnapi misén is megjelent a hívek legnagyobb örömére.

Ferenc pápa halálhírére tömegek gyűltek össze a világ minden pontján

Forrás: NurPhoto

Ferenc pápa halálhíre sokakat megindított

Vallási felekezettől függetlenül, milliókat rázott meg Ferenc pápa halála. A világ több pontján tömegek gyűltek össze és gyújtottak gyertyát, hogy megemlékezzenek az Argentínából a Vatikán trónjára választott, első latin-amerikai, és egyúttal az első jezsuita pápáról. Az alábbi galéria képei mutatják, mennyire és mennyire szerették az elhunyt szentatyát, Ferenc pápát.