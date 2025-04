8 évig nem fürdött egy orvos – Hihetetlen dolgokat tapasztalt ez idő alatt

A reggeli rutinod része a zuhanyzás? Elképzelhetetlennek tartod a napot egy alapos fürdés nélkül? Nos, James Hamblin, a Yale Egyetem közegészségügyi szakértője, pontosan ezt tette: több mint 8 éve nem használ szappant, sampont vagy dezodort. És nem, nem lett belőle két lábon járó sajt.

James Hamblin már 8 éve van fürdés nélkül.

Forrás: Shutterstock

Az orvos válaszol: a fürdés nélküli élet, nem is olyan nehéz

Jame Hamblin döntése nem egy hirtelen jött ötlet volt, hanem alapos megfontolás eredménye. Véleménye szerint a túlzott tisztálkodás felborítja a bőr természetes egyensúlyát, és megzavarja annak mikrobiomját – azt a láthatatlan ökoszisztémát, amely baktériumokból és más mikroorganizmusokból áll, és segít megőrizni bőrünk egészségét.

Az első hónapokban, amikor lemondott a hagyományos tisztálkodási szerekről, Hamblin észrevette, hogy teste alkalmazkodási fázison megy keresztül. Igen, voltak kellemetlen szagok, de idővel ezek eltűntek, ahogy a bőre természetes egyensúlya helyreállt.

Ma már csak vízzel tisztálkodik, és állítása szerint sem ő, sem a környezete nem panaszkodik.



De miért is mosakszunk naponta?

Hamblin szerint ez inkább társadalmi norma, mint valódi szükséglet. Könyvében, a „Clean: The New Science of Skin”-ben kifejti, hogy a túlzott tisztálkodás akár káros is lehet, mivel eltávolítja a bőr természetes védőrétegét, és gyengíti annak védekezőképességét.

Persze, nem minden szakértő ért egyet vele. Néhány bőrgyógyász aggódik amiatt, hogy a tisztálkodás mellőzése baktériumok és szennyeződések felhalmozódásához vezethet, ami bőrproblémákat okozhat.

Mások viszont támogatják Hamblin megközelítését, és úgy vélik, hogy a bőr természetes egyensúlyának helyreállítása hosszú távon előnyös lehet.​

A fürdés nélküli életmód persze nem való mindenkinek. Ha te is fontolgatod, hogy csökkented a tisztálkodási szerek használatát, érdemes fokozatosan bevezetni a változásokat, és figyelni a tested jelzéseire.​ Végül is, a lényeg az, hogy jól érezd magad a bőrödben – akár szappannal, akár anélkül.