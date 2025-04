Halottál már a haldokló városról? — Pinokkió is itt élt egy darabig

Civita di Bagnoregio pompázása és pusztulása

Az etruszkok Civitát virágzó várossá tették, köszönhetően a kereskedelem számára kedvező stratégiai helyzetének és a kor legfontosabb kommunikációs útvonalai közelségének. A gyors fejlődésbe közbeavatkozott a 16. században egy hatalmas földrengés, amit bár a város túlélt, de annyira megrepedt a szikla, amire építették, hogy veszélyessé vált, és a lakók közül sokan elhagyták a települést.

A helyzeten ront a folyamatos erózió. 2004-ben megpróbálták acélrudakkal megerősíteni a sziklát, hogy visszatartsák a geológiai károkat, viszont az emberek többségét ez sem erősítette meg: attól tartanak, hogy a természet erősebb még az acélnál is.

A legutóbbi adatok szerint mindössze 16 - an lakják Civitát, akik ide született őslakosoknak számítanak és ragaszkodnak a szülővárosukhoz minden körülmények között. Macska is él itt bőven, ezek az állatok is szorosan hozzátartoznak a város életérzéséhez. Működnek itt fogadók és szálláshelyek is, ahol szezonális időben sokan eltöltenek pár napot a városban. Ilyenkor tele van élettel és pezsgéssel mint hajdanán fénykorában — hirtelen 100-ra nő a lakók létszáma.

A haldokló város utcaképe

Forrás: Shutterstock

Civita di Bagnoregio és Pinokkió kapcsolata

Bár nem itt született, egy időre Pinokkió is beköltözött a városkába — legalábbis a 2009-es olasz minisorozat forgatásának idejére. A Gueppetto műhelyeként szolgáló épület valójában egykor olívalolaj - palack gyártó kisüzem volt, amelyet a filmesek új életre keltettek.

Ma is látogatható és különleges hangulatával úgy idézi meg a mese világát, mintha Pinokkió bármelyik pillanatban előléphetne az ajtajában.

Ne hagyd ki Civita di Bagnoregio romantikus, középkort idéző báját, ha Rómában vagy a közelben jársz, mindenképpen látogass el a haldokló városba is!

