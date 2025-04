Langyos 20 fokról -5-be zuhanunk: ekkor ér ide az április havazás

Pénteken és szombaton még tavaszias lesz az időjárás, akár 20 fok is lehet, vasárnapra viszont meredeken zuhan a hőmérséklet: napközben mindössze 3 és 9 fok közötti maximumokra számíthatunk, reggel pedig északon -2, -3 fok is lehet. Hétfő hajnalban már az egész országban fagyni fog, a fagyzugos területeken -5 foknál is hidegebb lehet, havazás is jöhet.

Árpilisi havazás: a gólyák is fázni fognak

Forrás: AFP

Havazás áprilisban: eddig marad a hideg

A hirtelen lehűlésért egy a Brit-szigetek felett kialakuló anticiklon a felelős, amely hideg, sarkvidéki eredetű levegőt sodor Közép-Európa fölé. A front nemcsak fagyokat, de viharos szelet és hózáporokat is hoz. A télies időjárás szerencsére nem marad sokáig: enyhülés a jövő hét közepétől várható. Addig viszont érdemes elővenni a télikabátot – a reggeli fagyok és a csípős szél kellemetlen lesz.