Rajzfilmnyulak, akik nélkül nem lett volna ugyanolyan a gyerekkorunk: cukik és pimaszak – GALÉRIA

A nyúlkaraktereknek valami egészen varázslatos képessége van: elég a fülük egy apró mozdulata, egy nagyra nyílt szem, és máris elolvadtunk. Talán mert egyszerre cuki, kicsit szemtelen, és mindig van náluk egy sárgarépa – a legjobb multitaskerek a rajzfilmvilágban. Ezért gyűjtöttük össze a legjobb nyúlkaraktereket, hogy a húsvét 2025-ben a szórakozás ünnepe is legyen.

Húsvét 2025: Te emlékszel még ezekre az ikonikus nyúlszereplőkre?

Forrás: Shutterstock

Húsvét 2025: a legkedvesebb nyúlkarakterek, a tapsifüles sztárok a képernyőről

Most összegyűjtöttük a képernyő legkedvesebb (és néha legfurább) nyúlkaraktereit – garantált, hogy legalább az egyik gyerekkorod része volt. Vagy még most is az.

A nyúlkarakterek tehát sokfélék – van köztük szarkasztikus, neurotikus, romantikus, és olyan is, akinek csak dobverője van. De közös bennük, hogy mindegyikük szerethető, emlékezetes, és valamilyen módon beleépült a kultúránkba. Mert ha valaki képes füllel kommunikálni, szívet rabolni és még humort is hozni – az egy nyúl. És az bizony nem kevés.

Most pedig jöhet a galéria, ahol mindegyik tapsifülest megnézheted.

Kattints a képre a galériáért!