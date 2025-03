Retró kvíz: felismered gyerekkorod ikonikus menzás ételeit?

Retró kvíz a magyar menzák ikonikus ételeiből. Ha te is a 80-as, 90-es években jártál iskolába, biztosan volt szerencséd megkóstolni az alábbi ételeket, melyek sokunk számára felejthetetlen emlékeket idéznek fel. Sőt, valószínűleg a nagymamád is gyakran elkészítette számodra ezeket az ikonikus finomságokat, miután hazaértél a suliból. De vajon mennyire emlékszel még ezekre a retró menzás ételekre, te is elkészíted néha a családnak, vagy már csak az emlékeidben őrzöd őket? Lássuk, mire emlékszel a gyerekkorodból! Igazi menzakaja-szakértő vagy, ha mind a 10 ételt eltalálod egy képkocka alapján!

Retró kvíz: Felismered az alábbi 10 ikonikus menzás ételt?

Forrás: Shutterstock

Kisiskolás korodban te is rajongtál a menzás ételekért, vagy inkább csak a barátaid miatt ültél be minden nap a közös ebédekre a suli büféjébe? Volt kedvenced, vagy inkább a tányérod szélére tologattad a menzás ételeket? Akárhogy is, a menzás fogások valószínűleg mély nyomot hagytak benned is. Itt az idő, hogy felidézd a régi receptek retró ízeit! Neked csupán annyi a feladatod, hogy felismerd, melyik ételről van szó. Roppant egyszerű. Vagy annyira mégsem? Elő az emlékekkel, kezdődjön a retró kvíz!