Ez a 6 húsvéti dolog végzetes lehet a házi kedvencednek — Jobb, ha most megtudod!

A húsvét 2025-ben arra hivatott, hogy összehozza a családot és a rokonságot, — boldogan meghitt hangulatban szórakozzanak, finomakat egyenek vagy sütkérezzenek a kertben. Olyannyira önfeledt a hangulat, hogy hajlamosak vagyunk megfeledkezni a család hű társásról, a család kedvencéről, akik ilyenkor fokozott veszélynek lehetnek kitéve. Hogy ne kellejen az egyik legszebb ünnepet állatorvosnál tölteni kétségbeesetten, aggódva vajon mit nyelt le a kutyus? Húsvét alatt legyünk körültekintőek és óvjuk őket is. Megmutatjuk, melyek azok a végzetes húsvéti dolgok, amiket jobb távol tartani a háziállatoktól.

Húsvét 2025 – Végzetes húsvéti dolgok az otthonodban, amik veszélyt jelentenek a kutyusodra

Forrás: Shutterstock

Húsvét 2025: végzetes húsvéti dolgok, amiktől óvjuk meg a kedvenceinket

Veszélyfaktort jelenthetnek és mérgezőek lehetnek az ünnepi ételek, növények, díszek is.

1. Csokitojás vagy nyuszi

Húsvét alkalmával nem ritka a nagy mennyiségű csoki a háztartásban. Egy elrejtett, apró meglepetés csokinyuszi a gyerekeknek kedves ajándék lehet. A kiskutyádnak azonban méreg: már kis mennyiségben is mérgező lehet a háziállatok számára a benne található koffein és teobromin miatt, amik izgatják az idegrendszert, a szívet és a vesére is előnytelenül hat, felfokozza a vizeletürítést is.

A csokimérgezés tünetei: hányás, hasmenés, étvágytalanság, ingerlékenység, gyors szívverés, valamint görcsök jelentkezhetnek. Ha ezt tapasztaljuk az állaton azonnal vigyük állatorvoshoz!

2. Liliom

Az egyik legszebb húsvéti virág és egyben a legveszélyesebb is, amit a cicánk közelében tarthatunk.: több liliomfajta is súlyos veseelégtelenséget okozhat. Már egyetlen harapás is vagy a virágpor megnyalása halálos lehet a macskáknak.

3. Mazsola, szőlő, ribizli

A gyümölcskenyér is hatalmas sláger az ünnepi asztalon, ha finomságokról van szó. A húsvéti sütik közül a kalács és a gyümölcskenyér is tartalmazhat mazsolát, ribizlit és szőlőt. Ezek a finom gyümölcsök a kutyáknak veseelégtelenséget okozhatnak. Nem minden kutya érzékeny rá, de a rizikó ott lebeg, nem éri meg kockáztatni!

4. Tojás

Meglepő módon a tojás is lehet mérgező. A friss főtt tojás önmagában nem jelent veszélyt, viszont hamar megromlik. Ha a húsvéti tojásvadászat után a kutyád vagy a macskád egy régebbi darabot falatozik, hamar megbetegedhet tőle. Érdemes, ezért mindig megszámolni hány hímes tojást rejtettünk el, és mindet gyűjtsük össze, ha nem találtak gazdára!