Ilyen lesz a húsvéti időjárás a meteorológusok szerint: ezeken az ünnepnapokon lesz rossz az idő

A jelenlegi előrejelzések alapján a húsvéti időjárás változékony és helyenként csapadékos lehet. A légkörben jelenleg nedves, poros légtömeg uralkodik, amely főként a hétvégére saras esőt hozhat több régióban. A met.hu szerint Nagypénteken egy hidegfront éri el a Kárpát-medencét, amely néhány fokos lehűlést okoz, de komolyabb hidegre nem kell készülni. A csapadék főként pénteken és szombaton lesz jellemző, míg Húsvétvasárnapra naposabb, gomolyfelhős idő valószínű, némi fátyolfelhőzettel. Csapadékra vasárnap már alacsony az esély.

A jelenlegi előrejelzések alapján a húsvéti időjárás változékony és helyenként csapadékos lehet.

Forrás: Shutterstock

A húsvéti időjárás részletei: saras eső és élénk szél is jöhet

A Nagyhét elején, vasárnap éjszaka többfelé erősen felhős vagy borult lesz az ég, különösen az Észak-Dunántúlon, ahol helyenként szakadozhat a felhőzet. A Dunától keletre több hullámban is érkezhet kisebb saras eső, majd hétfő hajnalban a Dunántúlra is átterjedhet a csapadékzóna. A hőmérséklet 8 és 13 fok között alakul, északkeleten azonban ennél hűvösebb is lehet.

Hétfőn továbbra is borult vagy erősen felhős égboltra kell számítani. Az Észak-Dunántúlon délelőtt némi szűrt napsütés is előfordulhat, de délnyugat felől újabb csapadék érkezik: gyenge saras eső, záporeső alakulhat ki, északnyugaton a legkisebb valószínűséggel. A déli, délnyugati szél többfelé megélénkül, helyenként erős lökések is kísérhetik. A nappali hőmérséklet 18 és 23 fok között várható, de északkeleten ez alacsonyabb is lehet. A húsvéti időjárás tehát nem lesz szélsőséges, de az ünnepi szabadtéri programokhoz érdemes réteges öltözködésre és esernyőre készülni.