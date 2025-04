Saras eső teszi tönkre a következő napjainkat, érkezik a szaharai por

Bár az esőre a földeknek nagy szükségük van, a saras eső és a mindent beborító szaharai por hallatán senki sem örül. Az előrejelzések szerint azonban most ez vár ránk.

Saras eső érkezik: az autósok réme

Saras eső várható

Megerősödő déli-délnyugati áramlással ugyanis a magasban szaharai por érkezik a Földközi-tenger középső medencéje, majd hazánk fölé is, hétfőn már számottevő koncentrációban lesz jelen fölöttünk. Ugyanakkor nedvesebb léghullámok is érkeznek, emiatt többfelé eleredhet az eső, ami kimoshatja a légkörből a szaharai eredetű port, vagyis - ahogy március végén is - saras eső eshet. Ez a kellemetlen jelenség inkább Dunántúlon délután fordul majd elő, addig napos időre kell számítani - írja a Vaol. Hétfőn és kedden is lehet számítani csapadékra, így saras esőre is, szerdán azonban már igazi kellemes tavasz idő lesz - olvasható a Köpönyegen.