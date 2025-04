A tavaszi időjárást követő hirtelen fagyok után húsvétra ismét felmelegszik a levegő. Az azonban nem kizárt, hogy esőt is kapunk a nyakunkba és húsvéthétfőre kicsit visszaesik a hőmérséklet. Csekkold, hogy alakul a húsvéti időjárás.

Így változott a húsvéti időjárás: erre kell felkészülnöd

Forrás: Shutterstock

Így alakul a húsvéti időjárás

A hőmérséklet már most elkezdett felmelegedni, húsvét vasárnapra már igazi kellemes, többnyire napos időre készülhetünk. Az ország nagy részén 20 fokot is meghaladja a hőmérséklet. A rossz hír, hogy kisebb lehűlés várható húsvéthétfőre, de hidegre ezzel együtt nem kell számítani. A Köpönyeg arról ír, előfordulhat, hogy esni is fog.