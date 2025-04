Pusztító kánikula lesz 2025 nyarán: a tavalyi csak ízelítő volt abból, mi vár ránk

Az Európai Unió földmegfigyelési programja, a Copernicus szerint 2024 volt a valaha mért legmelegebb év, és 2025 márciusa pedig az eddigi legmelegebb március lett a mérések kezdete óta. Ez arra figyelmeztet, mire is számíthatunk az idei nyáron. Sok jóra biztos nem: pusztító lesz a kánikula.

Pusztító kánikula lesz 2025 nyarán

Forrás: Shutterstock

Jön a kánikula: júliusban és augusztusban lesz a legdurvább

A Copernicus friss elemzései alapján Európa és a világ nagy része átlag feletti hőmérsékletekkel indította az évet. Márciusban a globális átlaghőmérséklet 1,68 °C-kal haladta meg az iparosodás előtti szintet, ami egy újabb intő jele a gyorsuló klímaváltozásnak. A szakértők szerint ezek a kilengések nem önálló anomáliák, hanem egy hosszabb távú trend részei, a hőhullámok is hosszabbodnak, főleg júliusban és augusztusban - írja a Köpönyeg.

Hajnalra se hűl le a levegő

2024 nyarán több héten keresztül 35, sokszor 40 °C feletti nappali csúcsok okoztak súlyos hőstresszt országszerte, és még éjszaka-hajnalonta sem hűlt le a levegő 25 °C alá.

Az egészségünk is megsínyli az időjárást

Már tavaly is csúcsra járattuk a légkondit - ami szintén nem veszélytelen - , a vízfogyasztás is jelentősen megugrott és egyes térségekben az erdőtüzek kockázata is megnőtt. Már most érdemes felkészülni arra, hogyan vészeljük át a rekkenő hőséget, ami az egészséges szervezetet is megviseli, időseknél, gyerekeknél, krónikus betegeknél pedig komoly problémákat is okozhat.