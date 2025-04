5+1 fontos kerti munka áprilisra – Ha nyáron gyönyörű kertre vágysz

Április az a tavaszi hónap, amikor a tél nyomai végleg eltűnnek, és a természet végre fellélegzik. Az első napsütötte délutánok, a rügyező fák, az illatokkal teli levegő mind arra csábítanak, hogy kimerészkedjünk a kertbe. De ne csak sétálgass – dolgozz is egy kicsit érte! Mert ha most jól megalapozod, a nyár már csak a betakarításé és az élvezeteké lesz. Akár kis balkonod van, akár veteményeskerted, a következő feladatokat neked is érdemes elvégezned.

Ha nyáron szeretnél gyönyörű virágágyásokat, zamatos zöldségeket és egy olyan kertet, ahol öröm lelassulni, akkor most kell elkezdened a munkát

Forrás: Shutterstock

Áprilisi teendők a kertben

1. Ideje elvetni a fűmagot és a fűszernövényeket

Télen lehet, hogy megkopott a gyep, vagy foltok keletkeztek rajta – most van itt az ideje az újravetésnek. Válassz jó minőségű fűmagot, és ha lehet, keverd el komposzttal, majd jól öntözd meg. Ha szereted a biodiverzitást, a lóheremag vetése is jó ötlet – a méhek imádni fogják.

Ami a fűszernövényeket illeti: a koriander, a petrezselyem, a snidling és a kapor már mehetnek is a földbe – akár erkélyládába, akár ágyásba. A bazsalikomot még bent vesd el – ő érzékenyebb a hidegre, de nyáron csodásan burjánzik majd.

2. Ültesd el a burgonyát – Okosan előkészítve

Sokan nem is gondolnak rá, de a krumpli az egyik legkönnyebben termeszthető zöldség – ha jól előkészíted. A tapasztalt kertészek úgynevezett „csíráztatással” indítanak: a vetőburgonyát pár hétig világos, hűvös helyen tárolják, hogy apró hajtásokat növesszen. Ezután már mehet is a földbe vagy növényzsákba – egy kis komposzttal és csirketrágya pellettel dúsítva – ezzel megalapozhatod a bőséges termést.

Sokan nem is gondolnak rá, de a krumpli az egyik legkönnyebben termeszthető zöldség

Forrás: Shutterstock

3. Védd meg a növényeidet a csigáktól – Természetes módon

Ahogy megjelennek az első zsenge hajtások, a csigák is előbújnak, és pillanatok alatt képesek letarolni a friss növényeket. Az egyik legegyszerűbb, mégis hatékony megoldás, ha zúzott tojáshéjat szórsz a növények köré – a csigák nem szeretnek átkelni a szúrós, éles felületen. Szintén bevált trükk a sörrel teli csapda: a csigák beleesnek, mivel vonzza őket az illata, bár ez más rovarokat is odacsalhat.