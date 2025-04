Égi apokalipszisre figyelmeztetnek: a Lángoló Csillag bármelyik pillanatban felrobbanhat

Ha mindig is szeretted volna látni egy csillag robbanását anélkül, hogy űrhajóra szállnál, most itt a lehetőség! A T Coronae Borealis nevű kettőscsillagrendszer hamarosan olyan fényes kitörést produkálhat, hogy akár a kertedből is megfigyelheted a Lángoló Csillagot.

Az éjszakai égbolt mindig is lenyűgözte az emberiséget, de most egy különösen izgalmas esemény van kilátásban: a T Coronae Borealis, közismertebb nevén a „Lángoló Csillag”, hamarosan robbanhat, és fényes jelenségként tűnhet fel az égen. De mi is ez az égi jelenség? A Lángoló Csillag egy hatalmas égi jelenség, ami bármikor robbanhat.

Forrás: Shutterstock Mi az a T Coronae Borealis vagyis a Lángoló Csillag? A T Coronae Borealis egy kettőscsillagrendszer, amely egy fehér törpecsillagból és egy vörös óriásból áll. A fehér törpe folyamatosan anyagot von el a vörös óriástól, és amikor ez az anyag eléri a kritikus mennyiséget, termonukleáris robbanás következik be, amit nóvának nevezünk. Ez a folyamat körülbelül 75-80 évente ismétlődik - írja az abcNews. Az utolsó ilyen esemény 1946-ban történt, így a csillagászok szerint a következő robbanás bármelyik pillanatban bekövetkezhet. Bár pontos dátumot nehéz meghatározni, a szakértők figyelmeztetnek, hogy érdemes az elkövetkező hónapokban figyelni az égboltot. Hogyan figyelhetjük meg a jelenséget? Amikor a T Coronae Borealis kitör, fényessége jelentősen megnő, és szabad szemmel is láthatóvá válik, ezért is nevezték el Lángoló Csillagnak. A csillag az Északi Korona (Corona Borealis) csillagképben található, amely a Hercules és az Ökörhajcsár csillagképek között helyezkedik el. A megfigyeléshez nem lesz szükség teleszkópra. Elég, ha tiszta, sötét égbolt alatt tartózkodunk. Miért különleges ez az esemény? A nóvák, mint a T Coronae Borealis kitörései, ritka és lenyűgöző jelenségek. Bár nem olyan pusztítóak, mint a szupernóvák, mégis jelentős fényességnövekedést produkálnak, amely rövid ideig tart. Az ilyen események lehetőséget nyújtanak a csillagászoknak, hogy jobban megértsék a csillagok fejlődését és a kettőscsillagrendszerek dinamikáját. Mit jelent ez számunkra? A T Coronae Borealis kitörése nem jelent veszélyt a Földre, hiszen a csillag tőlünk mintegy 3000 fényévre található. Azonban egy ilyen ritka és látványos esemény remek alkalom arra, hogy elgondolkodjunk a világegyetem csodáin és azon, milyen apró részét képezzük ennek a hatalmas kozmosznak.