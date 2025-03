Itt a termonukleáris robbanás időpontja: ritka égi jelenség lesz látható

A csillagászok egyre nagyobb figyelemmel kísérik a T Coronae Borealis (T CrB) nevű csillagrendszert, amely várhatóan belátható időn belül nóvaként felragyoghat az égbolton. A csillag eddigi megfigyelései alapján a termonukleáris robbanás többször is bekövetkezhet, amelyek közül az első március 27-én esedékes.

A termonukleáris robbanás március 27-én lehetséges

Forrás: Shutterstock

Termonukleáris robbanás tartja izgalomban a csillagászokat

A T Coronae Borealis a Blaze Star becenevet viseli, mivel rendszeresen hirtelen fénylik fel. A jelenség mintegy 80 évente ismétlődik, legutóbb 1946-ban dokumentálták. A nóvák olyan csillagkitörések, amelyek során egy kettős rendszer egyik tagja, jellemzően egy fehér törpecsillag, anyagot halmoz fel a társcsillagáról, egy vörös óriásról. Az így összegyűlt anyag hőmérséklete és nyomása eléri azt a szintet, amely beindítja a termonukleáris reakciót, ez pedig hirtelen fényességnövekedést eredményez - írja az iflscience.

Fontos megkülönböztetni a nóvákat a szupernóváktól. Utóbbiek esetében maga a csillag teljesen megsemmisül. A T Coronae Borealis esetében a fehér törpe a robbanás után is érintetlen marad, így a robbanás a jövőben ismétlődhet.

Érdemes lesz kémlelni az eget

A történelmi feljegyzések szerint a nóva kitöréseit 1787-ben, 1866-ban és 1946-ban is megfigyelték, és egyes kutatók szerint már 1217-ben is dokumentálták a jelenséget egy középkori kéziratban. Ez azt jelenti, hogy a következő robbanás most már bármikor bekövetkezhet.

Jean Schneider kutatása alapján a következő kitörés valószínű időpontjai 2025. március 27., november 10. vagy 2026. június 25. Azonban nem kizárt, hogy a jelenség csak 2027-ben következik be.

A pontos időpontot nehéz meghatározni, mivel a nóvaképződés folyamata még mindig nem teljesen ismert. „Nem tudjuk pontosan előrejelezni a nóvák kitörését, de a korábbi események elemzése alapján bizonyos időintervallumokat megadhatunk” – mondta Schneider. A csillagászok remélik, hogy a mostani megfigyelések segítenek jobban megérteni a nóvák kialakulását és előrejelzésük finomítását. A következő hetekben érdemes figyelni az eget, hiszen ha a T Coronae Borealis valóban felragyog, az egy életre szóló élményt nyújthat mind a szakemberek, mind a csillagászat iránt érdeklődők számára.