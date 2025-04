Meghalt a világhírű topmodell: mindössze 27 éves volt

A feltörekvő modellből divatikonná váló Lucy Markovic halálhírét csütörtökön jelentette be az Elite Model Management New York-i irodája. A 27 évesen elhunyt Markovic karrierje során számos világhírű márkával dolgozott együtt, de a modellvilágban betöltött szerepe mellett betegsége és személyes története is mély nyomot hagyott az emberekben. Lucy, aki a Givenchy és a Versace kampányaiban is szerepelt, egy ritka agyi rendellenességgel vívott küzdelmet.

Lucy Markovic 27 éves volt

Az Australia's Next Top Modelben tűnt fel Lucy Markovic

A Gold Coast-i születésű Lucy Markovic nevét először 2015-ben ismerhette meg a nagyközönség, amikor 16 évesen szerepelt az Australia's Next Top Model című tehetségkutató kilencedik évadában. Már a bemutatkozásakor felkeltette a figyelmet és a verseny során végig magabiztosan teljesített, mindössze kétszer került veszélyzónába a 12 epizód alatt – egyszer a fináléban, amelyet végül Brittany Beattie nyert meg. „Most nagyon büszke vagyok magamra. Ezt akartam már a kezdetektől megmutatni nektek, hogy meg tudom csinálni” – mondta a verseny döntőjében Markovic.

Szárnyalt a karrierje

A show utáni években Markovic karrierje gyorsan ívelt felfelé. Olyan márkáknak dolgozott, mint a Givenchy, a Versace, az Armani, az AllSaints, a Cult Gaia és a Staud, és megjelent a Vogue Singapore, Vogue Korea és Vanity Fair Italia címlapjain is. Számos kampányban pózolt együtt a szakma legismertebb neveivel, köztük Bella Hadid és Alex Consani társaságában.

Ritka agyi rendellenességbe halt bele

Halálának hírét csütörtökön jelentette be az őt képviselő Elite Model Management NYC az Instagramon. A cég közleménye szerint Markovic „fényes csillagként” él az emlékezetükben. „Eleganciát, erőt és szépséget vitt a munkájába – de ennél többet is hozott magával – a melegségét, a nevetését, a fényét” – áll a közleményben. A cég külön megemlékezett Markovic „szarkasztikus humoráról” és arról, hogy a modellkedés nem csupán hivatása, hanem szenvedélye is volt. A lány „bátor küzdelmet vívott” egy ritka agyi betegséggel, az arteriovenosus malformációval (AVM).

A Mayo Clinic szerint az AVM az „erek betegsége, amely szabálytalan kapcsolatokat hoz létre az agy artériái és vénái között”, és zavart okozhat a véráramlásban az agy és a test többi része között. A betegség pontos kiváltó oka nem ismert.

Nővére így búcsúzott tőle

Markovic nővére, Jelena Markovic péntek reggel szintén megerősítette húga halálát. Az Instagramon közös posztban búcsúzott tőle, amelyben így írt: „a szavak soha nem fogják kifejezni azt, amilyen nyomot amit a körülötted lévő emberekben hagytál”. „Nem hiszem el, hogy a kis Bambi ikertestvérem eltűnt. A szívem végtelen darabokra tört” – írta Jelena, aki több kulisszák mögötti felvételt is megosztott húgáról. Posztjában megemlítette, hogy Lucy halála előtt saját fitneszalkalmazás kiadásán dolgozott. „Valójában az volt az álmod, hogy a Victoria’s Secret angyala legyél, és most az összes angyallal találkozol a mennyben. Mindannyian féltékenyek lesznek rád!” – írta Jelena.