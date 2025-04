Köszi, inkább elhervadok– minden idők 5 legbüdösebb parfümje

Vannak ikonikus parfümök, amik csodálatos emlékeket idéznek fel és vannak, amelyekről csak az jut eszünkbe: miért?! Ez a lista az utóbbiakat ünnepli– vagy inkább figyelmeztet rájuk.

5 tömegpusztító parfüm, ami kiveri a biztosítékot

Fuss, ha kedves az életed

Bár ízlésről nem illik vitatkozni és valójában felesleges is, azért mégis vannak olyan illatok, amiket ha megérzünk, erősen elgondolkodunk, hogy vajon ki gondolta ezt jó ötletnek. Összeszedtük hát azt az 5 parfümöt, amit bátran lehetne tömegoszlató fegyverként is használni és valószínűleg már a készítői is bánják, hogy a nevüket adták hozzá.

Forrás: Shutterstock

1. Secretions Magnifiques: Etat Libre d’Orange

Illatjegyek: vér, tej, adrenalin, tengervíz.

Igen, jól olvastad: Ez a parfüm nem egy szerelmes nyári estét idéz, hanem inkább egy vészhelyzeti szülőszobát. Vagy egy konditermet, ahol valaki már túl régóta izzad. A márka szerint ez a testnedvek illata, bennünk pedig felmerül a kérdés, hogy ki volt az a marketinges, aki ezt jó ötletnek találta?

Forrás: Shutterstock / Lore Perfumery

2. Elizabeth Arden: Mariah Carey M

Illatjegyek: vattacukor, rágógumi

Javasoljuk, hogy Mariah Carey maradjon inkább az éneklésél, attól ugyanis kevésbé fájdul meg a fejünk, mint ettől a fojtogató vattacukorfelhőtől.

Forrás: Getty Images

3. Demeter: Lobster

Illatjegyek: rák, vaj, só, tenger.

Szereted a tenger gyümölcseit? Mi is, annyi, hogy a tányérunkon, nem pedig a nyakunkon, ez a parfüm pedig olyan, mintha meghemperegtél volna egy tál garnélás tésztában.

Forrás: Shutterstock / Demeter Fragrance Library

4. Serge Lutens: Miel de Bois

Illatjegyek: méz, fa, pézsma, állati jegyek.

Ez elméletben csodásan hangzik – méz és fa, mi baj lehet? Aztán jön a titokzatos állati rész, ami miatt úgy érzed, mintha egy kecskével ölelkeztél volna össze egy forró nyári délutánon. A kritikusok szerint ez az egyik legmegosztóbb illat valaha, mi pedig maximálisan egyet tudunk érteni ezzel.

Forrás: Serge Lutens

5. Gwen Stefani: Harajuku Lovers G

Illatjegyek: kókusz, cukorka, gyümölcs, játékbabaillat.

Ez az illat olyan, mint egy műanyag Barbie-láb, amit napokig főztek cukros vízben. A célközönség valószínűleg 9 éves lányok voltak, akik édességet akartak fújni a nyakukra.