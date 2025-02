Ez az 5 parfüm Katalin hercegné kedvence, ezeket használja mindennap

Mik azok a parfümök, amelyek Katalin hercegné személyes kedvencei, és amelyekkel még a Buckingham-palota falain belül is magára vonja a figyelmet? Tudd meg, milyen parfümöket kedvel Katalin hercegné!

Katalin hercegné illata a rangongók szerint,mindig friss és gyümölcsös.

Forrás: Getty Images

Katalin hercegné parfümjei nem csupán parfümök

Ezek az illatok a stílusának, eleganciájának és személyiségének kifejeződései is egyben. Bár a királyi család tagjai gyakran titokzatosak a magánéletük terén, az idők során sikerült néhány titkot felfedni az őt körülvevő világot alkotó illatokkal kapcsolatban.

A hercegné parfümjei közül öt olyan darab emelkedik ki, amelyek között vannak hűvös, tiszta és friss aromáik, de meleg, virágos jegyűek is.

1. Jo Malone London - Orange Blossom

Az egyik legkedveltebb illat, amelyet Katalin hercegné rendszeresen visel, a Jo Malone London Orange Blossom. Ez a parfüm az elegancia és a frissesség tökéletes keveréke. A narancsvirág jegyével készült illat friss, virágos és citrusos aromákat ötvöz, miközben egy finom, könnyed eleganciát sugároz. A hercegné a mindennapok során is szívesen viseli, és ez az illat gyakran kíséri őt hivatalos eseményeken is. A Jo Malone parfümök nemcsak a finom illatok miatt népszerűek, hanem a márka egyedi, személyre szabható parfümjei miatt is, így Katalin hercegné biztosan hozzáadott egy-egy saját vonást, hogy még inkább tükrözze stílusát.

2. Creed - Aventus for Her

A Creed Aventus for Her egy igazi luxusillat, amely Katalin hercegné kifinomult stílusához illik. A Creed márka híres a rendkívüli minőségéről, és ez az illat sem kivétel. Az Aventus for Her egy női parfüm, amely erős és magabiztos jegyeket ötvöz, de mégis nőies marad. A citrusos és fás jegyek mellett egy finom virágos alap is megjelenik, amely a hercegné személyiségére is tökéletesen illik. A Creed illatait általában olyan közéleti személyiségek választják, akik szeretnék megőrizni titokzatos aurájukat, és Katalin hercegné tökéletesen illeszkedik ebbe a profilba.

3. Diptyque - Eau Rose

Ha a hercegné egy klasszikus, virágos illatra vágyik, akkor a Diptyque Eau Rose parfümöt választja. Az Eau Rose a rózsa friss, tiszta és elegáns illatát hozza el, mintha egy rózsákkal teli kertben sétálnál. A Diptyque márka híres a kifinomult és művészeti jellegű parfümjeiről, és Katalin hercegné is a márka rajongója. A Eau Rose egy olyan illat, amely egyszerre friss és édes, de nem túl édes, éppen ezért tökéletes választás egy elegáns, de mégis könnyed napra. A rózsás jegyek és az enyhe gyümölcsösség ideálissá teszik a tavaszi és nyári hónapokra, de egy-egy hivatalos rendezvényre is elfér.