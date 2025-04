99 éves korában meghalt Robert E. McGinnis a J ames Bond-univerzum legendás plakátmestere, a szuperkém arculatának megteremtője.

Meghalt a James Bond-univerzum legendája, Robert E. McGinnis

Robert E. McGinnis is táplálta James Bond nőcsábász imidzsét

Március 10-én, 99 éves korában elhunyt Old Greenwichben, Connecticutban Robert E. McGinnis amerikai festő és illusztrátor, akinek neve összeforrt a klasszikus James Bond-filmek vizuális világával. McGinnis neve egyet jelentett a hatvanas évek pin-up esztétikájával: festményein bikinis nők és férfias férfiak társulása keltette életre a Bond-univerzum elegáns, szexi és akciódús atmoszféráját. Ő jegyzi többek között a Thunderball, a You Only Live Twice, az On Her Majesty's Secret Service, a Diamonds Are Forever és a Live and Let Die című Bond-filmek posztereit. Munkáiban a szuperkém mindig vonzó, kevés ruhát viselő női karakterek társaságában tűnt fel, ezzel is erősítve a nőcsábász James Bond filmes imidzsét.

A plakát, amely örökre beírta nevét a filmtörténelembe

McGinnis első nagy megbízatása az Álom luxuskivitelben (Breakfast at Tiffany's) című Audrey Hepburn-filmhez kötődik. Az általa tervezett plakáton Hepburn egy hosszú szipkát tart a szájában, macskája pedig a nyaka köré tekeredik.

Audrey Hepburn - Álom luxuskivitelben

Későbbi visszaemlékezéseiben így beszélt a színésznőről: „Nem kellett vele sokat foglalkoznod. Annyira tökéletes.” McGinnis több évtizedes pályafutása során más műfajokban is maradandót alkotott, egyik utolsó ikonikus munkája a The Incredibles (A hihetetlen család) című Disney-animációhoz készült.