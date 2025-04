A pszichológus elárulja: ez az a pont, ami után a kapcsolatod végleg menthetetlen

Az egyik fél már régóta sejti, míg a másik csak a szakítás pillanatában szembesül azzal, hogy valami végérvényesen megváltozott. De mikor van az a pont ahonnan nincsen visszaút? A pszichológusok szerint két fontos szakasz is van egy válságba jutott kapcsolat életében, melyek előre jelezhetik a végét — még akkor is, ha a szakítás csak hónapokkal később következik be.

A szakítás bekövetkezéséhez vezető hosszú út

A kutatások szerint az első figyelmeztető szakaszt “prementális fázisnak„ nevezik — ez az az időszak, amikor még minden menthető lenne.

Ebben a fázisban a kapcsolat elégedettségi szintje fokozatosan csökken, de még van tér arra, hogy a felek változtassanak, dolgozzanak magukon és a közös dinamikán. Ez a szakasz akár éveken át is elhúzódhat.

A második szakasz a “terminális fázis„ — ez az a pont, amikor a kapcsolati megelégedettség drasztikusan visszaesik.

A kutatók ezt átmeneti pontnak nevezik és úgy látják, hogy innen már nincsen visszaút.

Onnantól kezdve, hogy a pár átlépi ezt a határt, a kapcsolat visszafordíthatatlanul halad a vége felé — ez általában 7-től akár 28 hónapig is eltarthat, mire ténylegesen megtörténik a szakítás.

Nem egyszerre történik — és nem egyszerre fáj

Érdekesség, hogy a párok gyakran nem egyszerre élik meg ezeket a szakaszokat. Aki végül kimondja a szakítást, nagy valószínűséggel már hosszabb ideje benne van ebben a hanyatlásban. A másik fél viszont csak sokszor később, a terminális szakaszban szembesül azzal, hogy a kapcsolat menthetetlenné vált.

Van, amikor már hiába próbálkozunk

A szakértők szerint, ha a kapcsolat már elérte a terminális fázist, akkor az önfejlesztés vagy a párkapcsolati munka már nem hoz valódi változást — a vég már elkerülhetetlen. Ezért is annyira fontos, hogy időben felismerjük a jeleket és ha lehet még a preterminális szakaszban próbáljunk meg rajta változtatni.

A kapcsolat megmentésére irányulótörekvések a prementális szakaszban sokkal hatékonyabbak lehetnek, és akár segíthetik is visszafordítani a negatív folyamatokat.

— nyilatkozta a kutatást vezető pszichológus, Janina Bühler.