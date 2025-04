Pókok, rovarok? Ez az illatos, természetes rovarirtó szer távol tartja őket

Alig vártad a napsütést és a friss levegőt – de arra nem gondoltál, hogy a tavaszi napsütéssel a pókok, poloskák is megjelennek az otthonodban? Ahogy az idő melegszik és egyre gyakrabban tárjuk ki az ablakokat, ajtókat, úgy nő a valószínűsége annak is, hogy rovarok, pókok, poloskák, sőt, néha rágcsálók is megpróbálnak belopakodni a lakásba. A jó hír viszont az, hogy nem kell azonnal bolti vegyszerekhez nyúlnod, ha szeretnéd távol tartani őket. Egy népszerű TikTok-influenszer szerint sem ecet, sem szódabikarbóna nem szükséges ahhoz, hogy hatékony természetes rovarirtót készítsünk: elég egy illóolaj. Ráadásul nemcsak hatékony, de mennyei illatba burkolja az egész lakást.

Egy népszerű TikTok influenszer szerint sem ecet, sem szódabikarbóna nem szükséges ahhoz, hogy hatékony természetes rovarirtót készítsünk

Forrás: Shutterstock

A hatékony, illatos és természetes rovarirtó

Egy háromgyermekes ausztrál édesanya és háztartási influenszer, Chantel Mila, akit TikTokon csak @mama_mila_ néven ismernek, zseniális házi praktikát osztott meg: egy olcsó, természetes illóolajjal nemcsak hatékonyan riaszthatod el a hívatlan vendégeket, de közben illatossá is varázsolhatod az otthonod. A kulcs? Egy jól ismert citrusos illóolaj: a narancsolaj.

Narancsolaj – A pókok rémálma, az otthonod megmentője

A titok nyitja a narancsolaj, amely nemcsak természetes, hanem csodás illatot is áraszt. Chantel szerint a pókok – és más rovarok – kifejezetten utálják a citrusfélék erős, friss illatát, ezért ha ezzel takarítasz, máris kevesebb eséllyel lépnek be a lakásodba.

Csak pár csepp narancsolajat kell adnod a felmosóvizedhez vagy általános tisztítószeredhez, és hatásos védelmet kapsz – ráadásul kb. kb. 900 forintért már beszerezheted a hazai bioboltokban, webáruházakban.

A titok nyitja a narancsolaj, amely nemcsak természetes, hanem csodás illatot is áraszt

Forrás: Shutterstock

Hogyan használd a narancsolajat?

3 egyszerű lépés a rovarmentes otthonért

Adj pár csepp narancsolajat a takarítószeredhez vagy vízhez Tisztítsd le vele az ablak- és ajtókereteket, a falakat, padlót, küszöböket Ismételd meg heti rendszerességgel, különösen a melegebb hónapokban.

Az eredmény? Egy friss, tiszta otthon – rovarok nélkül.

Extra tippek

Chantel TikTok-videójában további ötleteket is megosztott, amiket könnyedén beépíthetsz a takarítási rutinodba:

Borsmentaolaj + vattagolyók: cseppents borsmentaolajat vattapamacsokra, és helyezd őket a szemetes alá vagy a porszívódba. Az illat bejárja az egész lakást, miközben távol tartja a hívatlan vendégeket. Ajtósínek tisztítása: ezeken a területeken hemzseghetnek a rovarok. Tekerj egy vékony, nedves rongyot egy tompa késre, és töröld át a síneket – így sokkal kevesebb esélyt adsz a bogaraknak. Kávé: meglepő, de a kávé is természetes rovarriasztóként működhet – főként az illata miatt. Narancsolaj a falakra, padlóra: a pókok különösen utálják az illatát – használhatod felmosáshoz vagy felülettisztításra is.