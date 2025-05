Most nagy esélyed van rá, hogy találkozz Chris Hemsworth-szel Budapesten: eddig láthatod a világsztárt

A Madame Tussauds Budapest 2023. május 23-án tartotta ünnepélyes megnyitóját. A dátum Chris Hemsworth számára is emlékezetes a színész ugyanis 2024-ben ezen a napon kapta meg saját csillagát a hollywoodi Walk of Fame-en. A viaszmása június elejéig fogadja a látogatókat.

Chris Hemsworth viaszfigurája június elejéig látható Budapesten

Forrás: Madame Tussauds

Chris Hemsworth-t mindenki szereti

A 41 éves Chris Hemsworth-t a a People magazin a világ legszexibb férfijaként jellemezte, ugyanis, jóképű, tehetséges és sikeres. Úgy tudni, szerény is, a 41. születésnapját egy öt dolláros tortájával ünnepelte. Nem szórja a pénzt, de jótékonysági megmozdulásokban részt vesz, 2020-ban például az ausztrál bozóttüzek áldozatait segítette. A Forbes háromszor is feltette a világ legjobban fizetett színészeinek listájára. Az ausztrál színészt az Otthonunk című sorozattal ismerte meg a nagyközönség még 2004-ben, aztán a Star Trek, a Pokoli édenkert, a Men in Black és a Szellemirtók és főleg a Thor nagy sikert hozott számára.

Minek köszönheti Chris Hemsworth tökéletes külsejét?

A színész korábban sem volt puhány, de a Thor: Szerelem és mennydörgés kedvéért minden eddiginél nagyobbra és izmosabbra gyúrta ki magát. Heti nyolcszori edzés és pontosan megtervezett étkezés segítette céljai elérésben.