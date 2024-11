Ők voltak az elmúlt 20 év legszexibb férfijai

2020 – Michael B. Jordan

Forrás: Getty Images

Nincs kérdésünk, mindent értünk. Mosoly, izmos karok, anyuci pici fia attitűd.

2019 – John Legend

Forrás: NORTHFOTO/Faye Sadou

Ennek John Legend felesége örült a legjobban.

2018 – Idris Elba

Forrás: Getty Images

Idris Elbának tükörbe kellett néznie, hogy felfogja, tényleg ő lett 2018 legszexibb pasija.

2017 – Blake Shelton

Forrás: Getty Images

A country énekes feleségének, Gwen Stefaninak a segítségével tudta igazán megélni, hogy ő lett az év legszexibb pasija. Értjük, de nem értjük.

2016 – Dwayne „The Rock” Johnson

Forrás: NORTHFOTO

Az igai rosszfiú, akit már ideje volt címlapra tenni.

2015 – David Beckham

Forrás: Getty Images

David Beckham állítólag sosem érezte magát egy szexi és attraktív embernek, amit nem értünk, mert már többször éreztünk féltékenységet Victoria Beckham iránt, aki minden nap nézheti a focista tökéletes arcát.

2014 – Chris Hemsworth

Forrás: Getty Images

Ha nem ő kapja meg a címet, akkor senki. Teljesen egyértelmű volt, hogy az ausztrál színész címlapra kerül.

2013 – Adam Levine

Forrás: Getty Images

Mielőtt férj, lányos apuka, és botrányhős lett, Adam Levine volt legszexibb élő férfi is 2013-ban. Az énekest azóta megcsalásos és zaklatásos vádakkal is illették, együttesével is kiadott több albumot, de a 2000-es évek nem robbant még újra be.

2012 – Channing Tatum

Forrás: Getty Images

2012-ben lett a legszexibb élő férfi Channing Tatum, valószínűleg a Magic Mike-ban vállalt szerepének köszönhetően. Szerintünk jogos volt a döntés. A színész azóta még 2 Magic Mike filmet készített.

2011 – Bradley Cooper

Forrás: Getty Images

A színész szerint jó érzés, hogy nem egy modell kinézetű férfi kapta a díjat, hanem ő, aki néha jól, néha rosszabbul néz ki. Bardley Cooper azóta Gigi Hadiddal jár, és habár idősebb, a kor neki is jót tett, és a mai napig elég jól néz ki.

2010 – Ryan Reynolds

Forrás: Getty Images

Ryan Reynolds az első kanadai volt, aki elnyerte a címet. A humoráról híres színész természetesen ezt is viccesnek találta. Szerintünk a humora azóta is elképesztően jó, és persze a külsejére sem panaszkodunk.

2009 – Johnny Depp

Forrás: Getty Images

Már 25 éve a színészi pályán volt Johnny Depp, aki 2009-ben megkapta a címet. Lőtte 2003-ban is őt választottak a legszexibb férfinak. A színész azóta is jobbnál jobb filmekben szerepel, és túl van egy botrányos váláson is Amber Hearddel.