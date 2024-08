Chris Hemsworth egy 5 dolláros tortával ünnepelte születésnapját - VIDEÓ

Bizony az A kategóriás sztárok is értékelik az élet apró dolgait és örömeit. Jó példa erre Chris Hemsworth ausztrál színész, aki a héten ünnepelte 41. születésnapját és a jeles alkalomra a Woolworths szupermarketlác egyszerű, 5 dolláros tortáját választotta, a rajongói nagy meglepetésére.

Chris Hemsworth bár világsztár, de ugyan úgy értékeli az élet apró örömeit, mint az átlagemberek

Forrás: Getty Images

Chris Hemsworth egyedül ünnepelte születésnapját

Az Instagram oldalán tett közzé egy könnyed videót magáról, amin teljesen egyedül élvezi a szerény finomságot. A videóban Chris jóízűen kóstolt bele a tortába, és láthatóan élvezte minden egyes falatját az ausztrál desszertnek. A videóban a rá jellemző kedves és humoros stílusban azt is elárulta, hogy a tortával saját magát lepte meg, hogy csapjon egy kis privát születésnapi ünneplést, amihez vett egy kis pezsgőt is. A videóban továbbá megköszönte a sok születésnapi szeretetet és jókívánságokat.

"Vettem magamnak néhány virágot. Ez a lényeg. Tudod, amikor öregszel, rájössz, hogy a körülötted lévő emberek köre, azoké, akiket szeretsz, egyre kisebb lesz. Szóval ezért vagyok csak én. De nem kell aggódni, ahogy mondtam, szereztem magamnak egy finom tortát és egy kis pezsgőt, meg egy kis összeállítást ott."



Chris nem először ünnepelte születésnapját Wollworths tortával

A 41. születésnapjára vásárolt torta a Woolworths honlapján található leírás szerint egy puha és habos piskóta, amelyet fényes fehér csokoládémáz borít, és amelyet étcsokoládéból készült csokoládécsíkok díszítenek. Ez a finomság már régóta az ausztrálok kedvence. Chris Hemsworth döntése, hogy ezt a klasszikus desszertet választotta, megérintette a rajongói szívét, akik gyorsan ki is fejezték csodálatukat a poszt kommentszekciójában. Imádták, hogy minden ismertsége ellenére is ilyen alázatos, és hogy a sikerei ellenére is megmaradt normális embernek. A rajongók imádják, hogy kedvenc szuperhősük valami ennyire rokonszenves dologgal kényezteti magát és láthatóan boldog tőle.

Tavaly, amikor az ausztrál színész 40 éves lett, szabályosan őrületbe kergette rajongóit, miután posztolt egy fotót magáról, amelyen egy Woolworths csokis torta mellett áll. A mérföldkőnek emléket állító képhez egy szívhez szóló kép aláírást fűzött: "Köszönöm a sok születésnapi jókívánságot! Újabb kör a nap körül, és még mindig erős vagyok. Nyugodtan mondhatom, hogy egyetlen szelet torta sem élte túl az éjszakát". A 15 dolláros torta hamar szenzációvá vált Chris követői körében, akik alig várták, hogy megkóstolhassák a desszertet, amit maga a szuperhős is megkóstolt. A torta a rajongók szerint is finom és ízletes, a könnyű piskótája zamatos csokoládés vajkrémmel van megtöltve, tetején belga csokis cseppekkel.