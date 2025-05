Enrique Iglesias 50 éves − Így vált a fiatal macsóból, igazi sármőrré − GALÉRIA

50 éves lett a latino popkultúra koronázatlan királya, Enrique Iglesias! És hiába a kor, valljuk be, a latin sármőr még mindig úgy néz rád a kamerából, hogy elolvad a kontaktlencséd. Vissza az időbe, vegyük végig a legemlékezetesebb korszakait!

Enrique Iglesias olyan, mint a jó bor, az idő csak jobbá teszi.

Forrás: Getty Images

Enrique Iglesias, a spanyol romantika exportcikke

Ha valaki a ’90-es és 2000-es évek fordulóján volt tinédzser, akkor kétféle poszter díszíthette a falát: a Backstreet Boys-é… vagy Enrique Iglesiasé, félmeztelenül, szomorú szemmel és egy szál gitárral. A madridi születésű énekes, aki Julio Iglesias fiaként előnnyel indult, de hamar kinőtte az „apuci kicsi fia” skatulyát, és saját jogán lett a latin pop világsztárja.

1995-ben robbant be, majd olyan slágerekkel hódított, mint a „Bailamos”, „Hero”, vagy a „Be With You” – és ezek nemcsak a slágerlisták élére repítették őt, hanem milliónyi szívet is meghódított. A romantikus balladák, a bugyinedvesítő tekintet és a mindig kicsit borostás áll kombinációja világszerte nők millióit tette rajongóvá – és pár pasit is, titokban. Enrique karrierje közben több mint 180 millió lemezt adott el, 10 világturnét nyomott le, és még Anna Kurnyikova szívét is sikerült hosszútávra megnyernie.