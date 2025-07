Felfedte a titkot! Robert Pattinson elárulta, mi járt a fejében a Alkonyat legkínosabb jelenetében

Van az a pillanat, amikor még egy vámpír is zavarba jön! Például amikor egy hálószobajelenetet kell leforgatni egy többmilliós franchise közepén, miközben dúl az Edward vagy Jacob háború. Robert Pattinsonnak mégsem volt olyan rózsaszín az Alkonyat forgatása?

Robert Pattinson most nem köntörfalazott, lerántotta a leplet a hálószobai jelenetéről.

Forrás: Getty Images Europe

Robert Pattinson a legarcpirítóbb jelenetéről vallott

Robert végre megtörte a csendet és elmesélte, mi járt a fejében az Alkonyat Hajnalhasadás film hírhedten romantikus, de legalább ennyire furcsa jelenete alatt – tudod, az ágyat szétverős, függönyrongálós, „ó, hát ilyen az igazi vámpírszerelem?” típusú jelenet. És nem, nem valami mély művészi motivációról vagy szenvedélyes átszellemülésről volt szó.

Pattinson szerint az egész jelenet alatt csak arra tudott gondolni, hogy „úristen, ez borzasztóan kínos.”

A LADbible szerint, az egész élmény leginkább egy furcsa táncra emlékeztette, és azt is bevallotta:

„Olyan volt, mintha modern művészeti performanszot próbálnék előadni egy olcsó ágyon.”

A színész azt is hozzátette, hogy a jelenet intenzitását nem az érzékiség adta, hanem az a nyomás, hogy milliók fognak róla véleményt alkotni – és persze az a tény, hogy egy fapados faágyat kellett „szétrombolnia” úgy, hogy az ne legyen se túl durva, se túl nevetséges. Márpedig, valljuk be, ez egy színésznek is komoly akciófilm-kihívás.

Kristen Stewarttal való valódi kapcsolata sem segített túl sokat:

„Azt hittük, hogy emiatt könnyebb lesz. Nem lett az” – mondta Robert, utalva arra, hogy a való életbeli érzelmek sem tudták legyőzni a kamerák előtti természetellenes szituációt.

És ha valaki abban reménykedett, hogy a jelenet improvizatív volt? Sajnos nem.

„Minden mozdulat pontosan meg volt tervezve. Már-már koreográfia volt, csak úgy, mint egy balett – csak épp feszengő, izzadt emberekkel”

– fogalmazott Pattinson.

Úgy tűnik tehát, hogy a filmvásznon látott forró pillanatok mögött gyakran hideg, feszélyezett valóság lapul – még ha közben egy párnával meg is próbálják eltakarni a zavarukat. Szó szerint.