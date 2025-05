Folyton kimerültnek érzed magad? A szakértők szerint ezek az otthoni tárgyak okozhatják

Egyre több bizonyíték van arra, hogy otthonunk is hatással lehet az energiaszintünkre, sőt, néhány tárgy akár tartós fáradtságot is okozhat. Még egy kifejezés is létezik erre a jelenségre: a „beteg épület szindróma” (sick building syndrome), amikor különböző tünetek, mint például a fáradtság vagy az orrfolyás, egy bizonyos épületben való tartózkodás következtében jelentkeznek. Lássuk, mely tárgyak lehetnek hatással a közérzetedre, és hogyan okozhatnak rejtett módon kimerültséget anélkül, hogy észrevennéd.

Íme mit tehetsz azért, hogy energikusabb legyél és elkerüld a fáradtságot.

Fáradtság okai: otthoni tényezők, amelyek kimerültséget okozhatnak

Ne hagyd figyelmen kívül a világítást!

Tudósok szerint a világítás erőteljes hatással lehet arra, hogy hogyan érezzük magunkat. A mennyezeti világítás, különösen a hideg, fluoreszkáló fények, megterhelhetik a szemet, és idővel kimerítő hatásúak lehetnek. A legtöbb LED izzó kék fényt bocsát ki, de míg környezetbarát, ez a fényformátum éles ellentéteket és árnyékokat hozhat létre, ami megerőltetheti a látást. Este a kék fény azt az üzenetet közvetítheti a szervezetednek, hogy még nem jött el az alvás ideje, így megzavarhatja a természetes lelassulási folyamatot, és hosszú távon fizikai, valamint mentális kimerültséghez vezethet.

A szakértők azt javasolják, hogy telepíts olyan kapcsolókat, amelyek lehetővé teszik a fényerő szabályozását, vagy fektess be asztali lámpákba.

Óvatosan az öreg matracokkal!

Egy régi, vagy nem megfelelő matrac észrevétlenül is károsíthatja a testet. Lehet, hogy azt hiszed, teljes éjszakai pihenésben volt részed, de ha forgolódva ébredsz, vagy merevnek érzed magad, a tested nem tudott megfelelően regenerálódni, így fáradtan kelhetsz fel. A megfelelő alátámasztás hiányában nehezen alhatsz el, és a matrac fájdalmat okozhat a hátadban és a nyakadon. A szakértők azt tanácsolják, hogy a matracot hét-nyolc évente cseréld le, hogy elkerüld ezeket a problémákat. Az egészségügyi szakemberek már régóta figyelmeztetnek arra, hogy minden éjjel legalább hét órát aludj, és igyekezz mindig ugyanabban az időben lefeküdni és felkelni.