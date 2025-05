Esőhelyszínek gyereknapra : programajánló rossz idő esetére

Ha elromlott az idő gyereknapon, az még nem jelenti azt, hogy a móka elmarad. Összegyűjtöttük a legizgalmasabb beltéri programokat Budapesten, ahol a gyerekek (és a szülők) is önfeledten szórakozhatnak. A gyereknap 2025-ben is izgalmas lehet, ezek a programok pedig felejthetetlen élményeket is nyújtanak. Bármelyiket is választod, ott garantált lesz a gyerekzsivaj!

Gyereknap 2025 programajánló az esős időre!

Forrás: Getty Image

Gyereknap 2025: programajánló eső esetén

1. MoM Játszóház – Minden korosztály kedvence

A MoM Játszóház a legkisebbektől a nagyobbakig kínál izgalmas mászó-, csúszda- és ügyességi játékokat. Ha beköszön a rossz idő, itt biztosan ünnepi hangulatot találsz!

Helyszín: 1123 Budapest, Alkotás u. 53. (MOM Park Bevásárlóközpont)

Nyitvatartás: Hétfő–Vasárnap: 10:00–20:00

Belépő: gyermek napijegy - 5900ft

2. Csodák Palotája – Tudományos szórakozás

Több mint 250 interaktív játék, látványos fizikai kísérletek és 5D mozi várja az érdeklődőket. A gyerekek játszva tanulnak, és el sem akarják majd hagyni a helyet!

Helyszín: 1039 Budapest, Mátyás király út 24.

Nyitvatartás: Hétfő–Vasárnap: 09:00–19:00

Belépő: Gyermek: 4500 Ft, Felnőtt: 5500Ft

3. Cyberjump Trambulinpark – Ugrálj az eső elől!

Ez a hely minden mozgásimádó gyerek álma: falmászás, dodgeball, szivacsgödör, ninja-pálya és több száz négyzetméternyi ugrófelület. Szülők, készüljetek: itt nem győzitek majd tartani a lépést!

Helyszín: 1117 Budapest, Hengermalom út 19–21. (Újbuda Center)

Nyitvatartás: Hétfő–Vasárnap: 10:00–20:00

Belépő (60 perc): 3890ft

4. Minipolisz – A város, ahol a gyerekeké a főszerep

Minipolisz egy kisváros gyerekeknek, ahol kipróbálhatják a felnőttek munkáit – legyen szó tűzoltóról, bankárról vagy pizzakészítőről. Szerepjáték és tanulás egy helyen.

Helyszín: 1061 Budapest, Király utca 8–10. (Central Passage)

Nyitvatartás: Szerda–Vasárnap: 10:00–19:00

Belépő: Gyermek: 4 500Ft

5. Háromcsőrű kacsa- Történet alkotó műhely

A Háromcsőrű Kacsa olyan kulturális és szórakoztató tér, ahol bábszínház, élő zene, versmondás és humor egyesül. Ráadásul nem ritka, hogy a szülők is nosztalgiáznak a régi magyar mesehősök világában.

Helyszín: 1013 Budapest, Döbrentei utca 9

Belépő: gyermek: 600 ft, felnőtt: 1200ft

Nyitvatartás és programok: változó, aktuális események a weboldalon

Akár kicsi, akár nagy a gyermeked, Budapesten rengeteg beltéri program vár rátok gyereknapon, még akkor is, ha odakint zuhog az eső. Egy biztos: ezekről a helyekről senki sem távozik csalódottan, legfeljebb fáradtan és mosollyal az arcán!